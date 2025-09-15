POTVRDILA POLICIJA /

Upravo: Požar u tvrtki u blizini Pleternice! Hitne službe na terenu
Foto: Rtl

Još se ne zna uzrok požara ni kolika je opasnost

15.9.2025.
16:24
Katarina Dimitrijević HrnjkašIvana Ivanda Rožić
Rtl
Požar je buknuo u proizvodim halama tvrtke "Windor" u mjestu Buk u blizni Pleternice

Potvrdi su to iz požesko-slavonske policije.

Gašenje vatre je u tijeku nakon čega će se pristupiti kriminalističkom istraživanju kako bi se utvrdio uzrok požara. 

USKORO VIŠE INFORMACIJA...

