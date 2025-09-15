Upravo: Požar u tvrtki u blizini Pleternice! Hitne službe na terenu

Požar je buknuo u proizvodim halama tvrtke "Windor" u mjestu Buk u blizni Pleternice.

Potvrdi su to iz požesko-slavonske policije.

Gašenje vatre je u tijeku nakon čega će se pristupiti kriminalističkom istraživanju kako bi se utvrdio uzrok požara.

USKORO VIŠE INFORMACIJA...

