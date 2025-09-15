Upravo: Požar u tvrtki u blizini Pleternice! Hitne službe na terenu

SVE BILO DOGOVORENO? /
Još se ne zna uzrok požara ni kolika je opasnost
Požar je buknuo u proizvodim halama tvrtke "Windor" u mjestu Buk u blizni Pleternice.
Potvrdi su to iz požesko-slavonske policije.
Gašenje vatre je u tijeku nakon čega će se pristupiti kriminalističkom istraživanju kako bi se utvrdio uzrok požara.
USKORO VIŠE INFORMACIJA...
