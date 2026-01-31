Barcelona povećala prednost pred Realom, na tribinama i igrač Dinama

Nogometaši Barcelone pobijedili s 3-1 na gostovanju u Elcheu u posljednjoj utakmici subotnjeg programa 22. kola španjolske La Lige i time povećali prednost pred najvećim konkurentom za naslov, madridskim Realom, na četiri boda.

Lamine Yamal je već u 6. minuti doveo Barcelonu u vodstvo na asistenciju Danija Olma, ali je Elche došao do izjednačenja u 29. minuti golom Alvara Rodrigueza. Ferran Torres je u 40. minuti ponovno donio prednost Kataloncima, a pobjedu je potvrdio Marcus Rashford u 72. minuti.

Ovu je utakmicu s tribine pratio i dosadašnji igrač zagrebačkog Dinama Gonzalo Villar, koji se vratio na posudbu u svoj matični klub do kraja ove sezone.

S nova tri boda Barcelona se učvrstila na vrhu ljestvice. Katalonci imaju 55 bodova, četiri više od Real Madrida, ali uz utakmicu više. Treći je Atletico Madrid s 45 bodova.

Elche se s 24 boda nalazi na 12. mjestu, ali je samo tri boda iznad zone ispadanja.

