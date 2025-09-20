Andrijašević iz Kine za Net.hr: 'Derbi na Poljudu bit će 'fight', a ja ovdje vjerojatno brojim posljednje dane'

Franko Andrijašević, nogometaš kineskog Zhejiang Professionala, ime je koje u hrvatskom nogometu izaziva poštovanje. Dijete Hajduka, sin legende Bilih Stipe Andrijaševića i dečko koji je odmalena bio predodređen za velike stvari, do vrha je došao teškim putem – kroz uspone, padove, teške i dramatične trenutke i najveće trijumfe o kojima se i dan danas priča. Franko Andrijašević dao je ekskluzivni intervju portalu Net.hr.

Dosta puta jedan klub uđe u derbi kao favorit, pa se taj isti favorit posklizne i rezultat bude drugačiji. Ono što sam primijetio je da nakon dugo godina ne vidim Dinamo da dolazi u Split kao favorit. Ne samo što se tiče Poljuda, nego i Maksimira. Nekako u prijašnjim derbijima Dinamo je za nijansu bio bolji kad bi pogledao i momčad, ekipno, prezentacijski, ali nakon dugo vremena nemam taj osjećaj. Imam osjećaj da će to biti 'fight'. Da se razumijemo, niti Hajduk na Poljudu mi ne djeluje moćno, nego mi je sve neki egal. I Hajduk i Dinamo su tu negdje. Franko Andrijašević za portal Net.hr.

Filmska priča

Nakon što je prošao sve mlađe kategorije Hajduka i debitirao za prvu momčad još 2010. godine, uslijedio je transfer u Dinamo koji najzagriženijim navijačima Hajduka nije dobro sjeo. Ni u Maksimiru nije pronašao sreću, kako nam je to svojedobno Franko otkrio u intervjuu, no karijera mu je procvjetala u Rijeci gdje je 2017. srušio dugogodišnju Dinamovu dominaciju, osvojio povijesnu duplu krunu i ponio titulu najboljeg igrača SHNL-a.

Danas, s iskustvom igranja u Belgiji i Kini, Andrijašević iza sebe ima priču dostojnu filma – priču o talentu i ustrajnosti.

"To sve što se meni dogodilo, što sam doživio, bila je sudbina. Bog je tako htio, Svevišnji je tako pristom odredio... Bogu hvala na tome", kazao je za portal Net.hr Franko Andrijašević u travnju 2024. godine.

Kad sam odlazio u Kinu i sve to skupa, bilo mi je bitno da su dobri klub i grad, da s te strane bude sve kako treba, ali da ću ostvariti sve što sam ostvario, odigrao utakmica, zabio golove, da ću postati kapetan, stranac s najviše odigranih utakmica ikad u klubu, ma ni na kraj pameti. Franko Andrijašević za portal Net.hr.

Kao bivši reprezentativac koji je debitirao još 2013. protiv Južne Koreje, a četiri godine kasnije postigao svoj prvi pogodak za Vatrene na China Cupu protiv Čilea i dalje vjeruje da njegovo nogometno poglavlje nije zatvoreno...

Uoči vječnog derbija Hajduka i Dinama na Poljudu, u opširnom razgovoru za Net.hr otvorio je dušu i govorio o svojoj karijeri u Kini, pogledima na hrvatski nogomet, na debi Hajduka i Dinama, mogućem povratku u SHNL i Damiru Miškoviću.

'Ulazim u posljednja tri mjeseca ugovora'

Franko, kako ste, kako obitelj, nogomet, jeste zadovoljni?

"Dobro sam i ja i svi moji, Bogu hvala. Što se tiče nogometa u Kini, igranju za Zhejiang Professional, ovo mi je jedna od boljih sezona od 2021., godine kad sam došao u Zhejiang Professional. Brojke su mi dobre, u ovoj sam godini odigrao 23 službene utakmice za Zhejiang Professional i zabio 14 golova u svim natjecanjima uz 6 asistencija. Imam u nogama odigranih 1.483 minute. Ulazim u posljednja tri mjeseca ugovora, tako da ćemo vidjeti što će biti po pitanju toga. Ne znam, ako sad gledam situaciju, mogućnosti, ono što osjećam, što vidim, prije je da neću ostajati ovdje nego da hoću. Ali, otom - potom. Nikad ne reci nikad, tako da se još ne zna, ali sve miriši na to. Što se tiče obitelji, djeca su mi krenula u Kini već treću godinu u školu. Dobro im je, super im je, upoznali su i prijatelje, imaju svoje prijatelje u školama tako da su stvarno zadovoljni i sretni. Ako se njih pita, voljeli bi oni ostati još tu, ali evo, pitanje je hoće li to biti moguće. U svakom slučaju, sve je super", kaže u uvodu za portal Net.hr.

Postoji li mogućnost da se Franko Andrijašević vrati u SHNL?

"Nikad nigdje i nikom ne zatvaram vrata. Jednostavno, naučio sam kroz život da je sve moguće. Kad misliš da negdje nećeš otići, baš tamo završiš. Bolje šuti kako se ono kaže, ne govori ništa, pusti što će biti i što Bog dragi da, tako će biti. Ničemu ne zatvaram vrata, vjerujem da ću u datom momentu znati procijeniti što je najbolje za mene, za obitelj i da će na kraju tako i biti. Otkrit ću vam, evo kad me pitate, da je prije par mjeseci bilo nekih upita, poziva, ništa preozbiljno, ali je bilo od klubova HNL-a, točnije od jednog kluba. Ne bih o imenu tog nogometnog kluba."

Damir Mišković godinama je u HNK Rijeka radio nešto veliko, s Rijekom je napravio ogroman rezultat. Rezultate koje je ostvario su za legacy, kako se ono kaže. Svaka mu čast, respekt, skidam mu kapu za sve. Franko Andrijašević za portal Net.hr.

Dug je kineski igrački period iza vas. U Zhejiang Professionalu imate status legende, navijači vas vole, zavoljeli ste i grad Hangzhou.

"Istina. Cijene me i poštuju ovdje od prvog dana. Nakon 5 sezona postao sam i kapetan. Stranac sam s najviše odigranih utakmica u klubu. Nisam ni išao za tim, ali evo, dogodilo se. Poslije utakmice u kojoj sam napravio rekord, postavio, navijači su mi rekli to. Došli, dali poklon, obavijestili me o rekordu. Do tog momenta nisam znao za taj podatak. Ostao sam zatečen njihovim potezom i time što su mi rekli. Nisam to očekivao, iako su u Hangzhou divni ljudi i navijači Zhejiang Professionala vole svoj klub i igrače koji u njemu igraju. Ako ova sezona, što je lako moguće, bude i zadnja, mislim da ću biti i sretan i ponosan za sve ono što sam učinio za ovaj klub, za grad Hangzhou. Osjetio sam stvarno što se tiče navijača, ljudi, ogromnu podršku i svim trenucima, dobrim i lošim. Nešto što je vrijedilo doživjeti, doživio sam. Ma i da sutra bude kraj, nije mi žao, drago mi je jer sam ovdje doživio raj, drago mi je što mi se ova kinske nogometna priča dogodila. Još je po tom pitanju (ne)ostanka mala neizvjesnot, ali sve miriši na to da će mi ovo biti zadnja sezona".

'Nisam mogao ni sanjati da će mi se u Kini sve ovo dogoditi'

Jeste li mogli uopće sanjati da će vam tako lijepo biti u Kini prije 4 godine kad ste se zaputili put Azije i najmonogoljudnije zemlje svijeta, da ćete se u Kini tako dobro osjećati i doživjeti puno lijepih trenutaka?

"Iskreno, nisam. Kad sam odlazio u Kinu i sve to skupa, bilo mi je bitno da su dobri klub i grad, da s te strane bude sve kako treba, ali da ću ostvariti sve što sam ostvario, odigrao utakmica, zabio golove, da ću postati kapetan, stranac s najviše odigranih utakmica ikad u klubu, ma ni na kraj pameti. Sad kad vraćam film i razmišljam o tome, osjećam sreću i radost što sam uspio ostvariti sve te uspjehe. Zabiti važne golove za klub, pomoći klubu da uđe u prvu ligu iliti kinesku Superligu i u ulasku u azijsku Ligu prvaka. Sve su to momenti koji te čine i radnosti i ponosni što niti došao ovdje i samo bio prolaznik, nego da si ostavio veliki trag. Pogotovo ove sezone osjećam kao da i navijači osjećaju da bi to moglo biti to, jer ništa se ne događa po pitanju novog ugovora niti išta, tako da jednostavno osjećam ove godine još veću ljubav nego sve 4 godine, a bilo je u 4 godine ljubavi, stvarno je bilo. No, ove sezone ljubav osjećam još više i kad vidiš sve te ljude, navijače, koliko te cijene, koliko im značiš, tek tada shvatiš koliko si napravio za Zhejiang Professional."

Prati li Franko događanja u SHNL-u ove sezone?

"Naravno, kako ne."

U subotu je derbi Hajduka i Dinama, vaša dva bivša kluba. Gledat ćete utakmicu?

"Pokušat ću, ali nije sto posto da ću uspjeti. Kad utakmica u Splitu bude počinjala, u 17.00, ovdje kod mene u Kini će biti 23.00 jer je 6 sati vremenske razlike, ali potrudit ću se. Bit će zanimljiva utakmica. Specifična je situacija između Hajduka i Dinama i u ovoj sezoni. Kao da oba kluba prate jedan drugog, pa kad izgubi jedan, izgubi drugi, kad dobije jedan, dobije drugi i sve skoro pa u gol. Nevjerojatno. U derbijima nikad ne znaš. Dosta puta jedan klub uđe u derbi kao favorit, pa se taj isti favorit posklizne i rezultat bude drugačiji. Ono što sam primijetio je da nakon dugo godina ne vidim Dinamo da dolazi u Split kao favorit. Ne samo što se tiče Poljuda, nego i Maksimira. Nekako u prijašnjim derbijima Dinamo je za nijansu bio bolji kad bi pogledao i momčad, ekipno, prezentacijski, ali nakon dugo vremena nemam taj osjećaj. Imam osjećaj da će to biti 'fight'. Da se razumijemo, niti Hajduk na Poljudu mi ne djeluje moćno, nego mi je sve neki egal. I Hajduk i Dinamo su tu negdje. Pitanje je kako će sve izgledati na terenu, ali jednostavno Dinamo je promijenio dosta toga u momčadi, skoro pa čitava momčad je nova. Nemaju više zvijezda i momčadi, ekipa je radna i sve su to igrači u takvoj ekipi u pet deka, što se ono kaže. Svatko može startati. Beljo je doveden za ozbiljne novce u Dinamo, ali nemam osjećaj i dojam da je on nekakva zvijezda, koliko god po cifri, po transferu to ispada. Dinamov DNK momčadi se promijenio. Sad se prva momčad Dinama sastoji od igrača željnih dokazivanja, od igrača koji se svakog tjedna bore za prvih 11. To je s jedne strane dobro, ali s druge strane gubiš možda u tom nečemu da nemaš više tu moć koju si imao prije."

'Dinamo i Hajduk se prate u stopu'

Zadnje dvije utakmice Dinama protiv Varaždina i Gorice to i pokazuju.

"Nema više momčadi u SHNL-u koje se boje Dinama kao prije što su se bojali. S Hajdukom je ista takva nekakva stvar, tu su negdje. Nevjerojatno kako su blizu i sad u ovom trenutku kad su u egalu, bitno je s psihološke strane dobiti derbi onda je opet drugačije. Pobjeda će biti poguranac toj momčadi za dalje. Skočit će na prvu poziciju, odnosno zacementirat će jedinicu s tri boda ispred rivala. Međutim, do kraja sezone praktički je puna sezona, tek je počelo, ima puno do kraja i onaj tko dobije, nije ni blizu titule, ma kakvi. Nakon ovog derbija ima još 3 i nezahvalno je govoriti tko će na kraju biti prvak, ali vidim baš tu utrku između Dinama i Hajduka za titulu. Rijeku tu ne vidim".

Zašto?

"Zato što Rijeku trenutno vidim u fazi koja Rijeci i dođe nakon titule. Sjećam se naše godine nakon dvostruke krune. Uvijek dođe do nekog remonta i pada pritom. Onda opet čekaš neke nove koji će nešto napraviti. Ne vidim Rijeku ove sezone u borbama za titulu, odnosno obranu titula".

'Kapa do poda Damiru Miškoviću'

HNK Rijeka je postala vlasništvo Black Knight Football club, dio šire grupacije koja ima vlasnika u Billu Foleyju, ali službena objava kluba još nije uslijedila. Nakon 13 povijesno najboljih godina riječkog prvoligaša, a za čiju je trofejnu izuzetnost zaslužan Damir Mišković, Rijeka je postala dio korporacije. U njoj su klubovi iz Engleske (AFC Bournemouth), Portugala (FC Moreirense), Škotske (FC Hibernian), Francuske (FC Lorient) i Novog Zelanda (Auckland FC), uz napomenu da su škotski i francuski klub u manjinskom suvlasništvu.

"Da. Damir Mišković je godinama radio nešto veliko, s Rijekom je napravio ogroman rezultat. Rezultate koje je ostvario su za legacy, kako se ono kaže. Svaka mu čast, respekt, skidam mu kapu za sve. E sad, pitanje je možda i financijske situacije gdje sigurno i je tako, gdje Mišković već godinama kad daje intervjue govori da jednostavno Rijeka, neću reći teško preživljava, ali životari. Klub ovisi o prodaji igrača, o transferima, o faktorima gdje Rijeci fali financijski impuls da može biti i više nego što je. Mišković je u jednom intervjuu rekao da neće tek tako prodati Rijeku samo da proda, da će opet gledati da je to nešto pozitivno, da je to vlasnik i vlasnička struktura za koju on bude osjetio da je to to, da je to najbolje za Rijeku. Što se općenito tiče privatizacije klubova smatram da je to dobra stvar, bila bi to dobro za Rijeku zašto što netko tko dođe sa svojim novcima i svojim ulaganjima, sigurno da neće tek tako uložiti u nešto, pa pustiti da propadne, stagnira, nego će se potruditi da raste klub još više. Treba vidjeti kako će se sve odviti, nema još službene potvrde. Mišković je sve to, siguran sam, pametno odigrao i izvagao. Bilo bi dobro da Rijeka može financijski parirati Dinamu i Hajduku. Za cijeli SHNL je dobro da Rijeka financijski naraste i bude bolja, jača, da može dovesti igrače, prosperirati kao klub. Više ulaganja u hrvatske klubove bilo bi sjajno za hrvatski nogomet", zaključio je Franko Andrijašević.

