Poljud rasprodan, a evo gdje možete gledati derbi svih derbija između Hajduka i Dinama

U subotu u 17 sati na rasprodanom Poljudu Hajduk i Dinamo odigrat će najveći derbi hrvatskog nogometa. Splitski i zagrebački klub izjednačeni su na vrhu HNL-a s po 13 bodova pa utakmica nosi i borbu za prvo mjesto – iako je o tome rano govoriti u sedmom kolu.

Oba kluba u derbi ulaze bez pobjede u posljednja dva kola. Hajduk je izgubio u Varaždinu i remizirao s Rijekom, a Dinamo je remizirao u Varaždinu te zatim poražen od Gorice.

Treća uzastopna utakmica bez pobjede dodatno bi pojačala pritisak, a poraz na Poljudu mogao bi ozbiljno ugroziti status trenera, posebno kod Dinama, gdje su očekivanja velika, a ljetna ulaganja u ekipu iznosila su oko 20 milijuna eura. Glavni sudac na derbiju je Mateo Erceg.

Prijenos je na MAXSportu 1, uz uvodnu emisiju od 16 sati, a utakmicu prenosi i Hajduk Digital TV. Osim toga, veliki derbi Hajduka i Dinama na Poljudu 20. rujna možete od 17.00 pratiti u tekstualnom prijenosu UŽIVO na portalu Net.hr.

Gdje gledati najvažnije utakmice ovog vikenda?

Subota

Osim derbija u Splitu, vrijedi istaknuti i još nekoliko vrlo zanimljivih mečeva koji će zasigurno obilježiti nogometni svijet. Prvi je Merseyside derbi koji će se već u subotu odigrati na Anfieldu, a Liverpool će nakon trijumfa u zadnjoj minuti protiv Atletica iz Madrida pokušati slaviti i protiv gradskog rivala. Utakmica je na rasporedu u 13:30, s prijenosom na Areni Sport.

Istog dana kopačke će ukrstiti i posrnuli velikan Manchester United protiv Chelseaja, utakmica je na rasporedu u 18:30 s prijenosom na Areni Sport.

Luka Modrić, pošto je zabio prvi pogodak za novi klub, u subotu kreće i po nove bodove, a protivnik mu je ovaj put Udinese. Utakmica Milana i Udinesea na rasporedu je u subotu u 20:45, a možete je gledati na Areni Sport.

Real Madrid će pokušati nastaviti stopostotan niz i slaviti i u petoj utakmice ove sezone u La Ligi. Protivnik im je ovaj put Espanyol, a utakmica će početi u 16:15 na Areni Sport.

Uz najveći hrvatski derbi igra se i najveći srpski derbi koji uvijek bude nabijen tenzijama i često popraćen mnogim nenogometnim stvarima. Crvena Zvezda i Partizan igrat će u subotu od 19 sati, a prijenos je također na Areni Sport.

Nedjelja

Već za vrijeme nedjeljnog ručka moći ćete gledati Rimski derbi za koji vrijedi ona da je pobjeda više od tri boda. Nominalni domaćin je Lazio, a susret s Romom počinje već u 12:30, prijenos je na Areni Sport.

Ivan Perišić će na domaćem terenu tražiti pobjedu protiv ljutog rivala iz Amsterdama. PSV ima samo bod više od Ajaxa, a nitko ne želi izgubiti i zaostati za vodećim Feyenoordom. Susret je na rasporedu u 14:30, a prijenos na SportKlubu.

Premier liga nastavlja jako i u nedjelju Pep Guardiola će u gostima u Londonu, točnije protiv bivšeg kolege Artete, pokušati ostvariti treću pobjedu ove sezone. Arsenal će, s druge strane, pokušati ostvariti pobjedu i doći do 12 bodova. Vrijedi naglasiti kako Pepov tim protiv Artete ne zna za pobjedu u zadnjih pet mečeva. Utakmica je na rasporedu u 17:30, a gledati je možete na Areni Sport.

Panathinaikos je nakon uvodna dva kola osvojio samo jedan bod, a sada im slijedi derbi s Olympiakosom koji je stopostotan u prva tri kola. Atena će gorjeti, a dvoboj počinje u 20 sati i gledati ga možete na Arena Sportu.

Francuski nogomet će nam ovoga vikenda ponuditi jedan od najvećih, a u zadnje vrijeme i najveći derbi svoga prvenstva. Sastaju se Marseille i PSG, a utakmicu s Vélodromea možete gledati u 20:45 na kanalima Arena Sporta.

Ostali sportovi

MMA fanovi opet su došli na svoje! KSW 110 donosi spektakl iz Poljske. Publiku očekuju i nastupi Tymoteusza Łopaczyka, Madarsa Fleminasa i Sergiusza Zająca, a preliminarni će dio večeri ponuditi priliku mladim borcima da se dokažu. Ovaj spektakularni event možete gledati na platformi VOYO gdje god se nalazili, a početak prvih borbi očekuje se od 19 sati!

Svjetsko prvenstvo u hrvanju ulazi u samu završnicu. Kao i svakoga dana od 13. rujna do sada u Areni ćete od 10.30 do 14 sati moći gledati kvalifikacijske borbe i repesaže, a od 16.45 pa do 20 sati kreću borbe za odličja. Natjecanje pratite na programu Sportske televizije.

Devet dana vrhunske atletike u Tokiju na Svjetskom prvenstvu polako se bliži kraju, a na Drugom programu HRT-a izdvajaju se žensko i muško hodanje na 20 km, ženska kugla te desetoboji u obje konkurencije.

