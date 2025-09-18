Hajduk ili Dinamo? Koeficijenti kažu da je pobjednik daleko od sigurne prognoze

U subotu u 17 sati na Poljudu se igra prvi ovosezonski „vječni derbi“ između Hajduka i Dinama. Oba kluba imaju po 13 bodova, a u posljednje dvije utakmice nijedan nije slavio, pa je situacija na vrhu ljestvice iznimno izjednačena.

Dinamo je trenutno prvi zbog bolje gol-razlike: zabili su 13 golova, primili četiri, dok Hajduk ima 11 postignutih i pet primljenih.

Veliki derbi Hajduka i Dinama na Poljudu 20. rujna možete od 17.00 pratiti u tekstualnom prijenosu UŽIVO na portalu Net.hr.

Iako se derbi igra na Poljudu s rasprodanim ulaznicama, Dinamo ulazi kao favorit. Kladionice im daju koeficijent između 2,20 i 2,30 za pobjedu, dok je kvota na neriješeno ili slavlje Hajduka gotovo identična, između 3 i 3,30. Jasno je da se očekuje tijesan i neizvjestan dvoboj.

POGLEDAJTE VIDEO: Dinamo teškom mukom slavio u velikom derbiju na Rujevici: 'Znali smo da nemaju što izgubiti'