Vatreni prestigli prave nogometne sile: Ovako sada izgleda nova Fifina ljestvica

Vatreni prestigli prave nogometne sile: Ovako sada izgleda nova Fifina ljestvica
18.9.2025.
11:20
Hrvatska nogometna reprezentacija nastavila je s odličnim nastupima u rujanskom ciklusu, upisavši pobjede protiv Farskih otoka (1:0) i Crne Gore (4:0). Taj učinak dodatno je učvrstio naš položaj među svjetskim velikanima. Vatreni su sada deveti na Fifinoj ljestvici s 1714 bodova, ispred Italije i Njemačke.

Ostati u TOP 10 ključno je i zbog statusa nositelja u ždrijebu za Svjetsko prvenstvo iduće godine. Na vrhu je Španjolska, koja je nakon devet godina ponovno preuzela prvo mjesto od Argentine, dok su Portugal, Hrvatska i Italija napredovali za jedno mjesto.

 

 

Najveći pad zabilježila je Njemačka, sada izvan TOP 10, dok je Slovačka ostvarila najveći skok, skočivši na 42. mjesto zahvaljujući dvjema pobjedama u kvalifikacijama za Mundijal.

