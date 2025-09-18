Poznati trener za Net.hr otkrio što će presuditi u derbiju: 'Ovo je trenutak da se njega gurne u vatru'

Uoči subotnjeg velikog derbija na Poljudu, gdje će se od 17 sati u sklopu 7. kola SHNL-a sastati Hajduk i Dinamo, portal Net.hr donosi ODBROJAVANJE do spektakla na Poljudu kroz razgovore s legendama hrvatskog nogometa, poznatim trenerima i bivšim nogometašima dva najveća hrvatska nogometna kluba. Gost u novom Svijetu Plavih je Nikola Jurčević, bivši nogometaš i trener s bogatim iskustvom u domaćem i međunarodnom nogometu.

Kako gledate na nove ekipe koje trenutno u svom kadru imaju Dinamo i Hajduk? Kako bi to moglo izgledati ove sezone?

Zadnje kolo je donijelo velika iznenađenje, tu pogotovo mislim na poraz Dinama od Gorice koji nisam očekivao. Što se tiče same sezone, najave je da bi to mogao biti dvoboj Dinama i Hajduka, čini mi se da su druge ekipe dosta zaostale već sada pa bi s eto moglo tako odvijati. Dinamo je tu s puno novih igrača, još je rano da bi pričali o procjeni kako bi to moglo završiti. Dinamo po mome mišljenju ima više kvalitete i širine, a opet s druge strane igraju u Europi koja troši u energetskom i psihološkom smislu.

Dinamo je promijenio skoro cijelu momčad, Hajduk doveo neka zvučna pojačanja, što će presuditi?

Derbi je uvijek poseban, to su utakmice u kojima odlučuju detalji i inspiracija nekog igrača. Mislim da je Dinamo kvalitetniji, ali Hajduk ima Poljud i sjajan ambijent što u ovom slučaju može biti veća prednost nego inače jer je jako malo Dinamovih igrača iskusilo taj presing igranja na krcatom Poljudu.

Najavljuje se da će pojačanja Dinama debitirati na Poljudu, što vi mislite?

Mislim da će i Zajc i Bennacer igrati u subotu! To su dva najzvučnija pojačanja i sasvim sigurno da se čeka trenutak da se gurnu u vatru, očekujem debi njihov. Teško je reći hoće li biti od početka, to trener zna kakvi su na treningu i koliko su spremni. Mislim da je to utakmica koja je važna zbog psihološkom smislu jer će dati veliki vjetar u leđa ekipi koja pobijedi. Po bodovima se nitko još ne može previše odvojiti jer je rana faza prvenstva.

Tko bi trebao biti u vršku napada Dinama? Beljo je odličan, ali Kulenović zabija kao na traci...

Kada se i u jačim klubovima neki igrač plati skuplje, onda je logično da taj igrač ima prednost u prvih 11. S druge strane, Kulenović sjajno koristi svoje prilike, ali u ovom prvom dijelu Beljo će sigurno imate prednost jer je to logično. Ako je on ključno pojačanje, igrat će u prvih 11. Kule mu puše za vratom radi pritisak i to je dobro jer mu je to znak da mora u kontinuitetu zabijati.

Kritičari trenutnog Dinama smatraju da ekipi nedostaje reakcija s klupe, u smisli trenera... Kako vi vidite dosadašnji mandat Marija Kovačevića?

Meni su to nelogične izjave jer ako se sjetimo priprema i prve tri četiri utakmice, sve je bilo med i mlijeko, sipali su se hvalospjevi. Dinamo je u gostima pobijedio i Osijeka i Rijeku i to prilično uvjerljivo. Varaždin je jako nezgodan i s njim možeš igrati neriješeno, a kiks protiv Gorice se dogodio, ali to nije razlog da se cijela percepcija mijenja. On je u ovom trenutku trener Dinama, mislim da ima dobru priliku da postane prvak s Dinamom. Vrijeme će sve pokazati pa ćemo vidjeti je li Mario Kovačević pravi izbor za Dinamo.

Prognoza rezultata?

Hajduk ima prednost domaćeg terena, Dinamo kvalitetu i nekako sam najbliže tome da će na Poljudu u subotu završiti neriješeno.

