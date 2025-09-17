Legendarni Vaha uoči derbija: 'Dinamo je napravio revoluciju, a na Poljudu je potrebno sljedeće'

Uoči subotnjeg velikog derbija na Poljudu, gdje će se od 17 sati u sklopu 7. kola SHNL-a sastati Hajduk i Dinamo, portal Net.hr donosi ODBROJAVANJE do spektakla na Poljudu kroz razgovore s legendama hrvatskog nogometa, poznatim trenerima i bivšim nogometašima dva najveća hrvatska nogometna kluba.

Veliki derbi Hajduka i Dinama na Poljudu 20. rujna možete od 17.00 pratiti u tekstualnom prijenosu UŽIVO na portalu Net.hr.

Oba kluba u veliki derbi ulaze izjednačeni na vrhu tablice s po 13 bodova, ali i nakon razočaranja u posljednja dva kola. Dinamo nakon remija na gostovanju u Varaždinu (2:2) i pretposljednjem i poraza od Gorice u Maksimiru 1-2 u posljednjem kolu, a Hajduk nakon remija s Rijekom na Poljudu (2:2) pa poraza na gostovanju u Varaždinu 2-0.

Za Svijet Plavih, utakmicu je najavio bivši trener Dinama i legendarni nogometaš iz Jablanice, Vahid Halilhodžić.

Foto: Zeljko Hladika/pixsell

"Dinamo i Hajduk su dva glavna kandidata za titulu. Po meni Dinamo ima jaču kvalitetu i strukturu. Zadnja dva poraza su malo uzdrmala oba kluba. Očekujem vrlo neizvjesnu borbu, pogotovo što se igra na Poljudu. Očekujem žestok sudar i nadam se dobrom nogometu. Utakmicu će dobiti ona ekipa koja bude strpljivija i lucidnija u ključnim trenucima", kazao je Vaha u uvodu.

"Ne poznajem dovoljno situaciju u Dinamu, ali dolaskom novih ljudi u klub na čelu s Bobanom napravljena je revolucija. Dosta igrač je otišlo i došlo. Da bi se napravila ekipa koja ima svoj identitet i igru, treba vremena. Ništa ne ide preko noći, treba vremena da se sve ukomponira. Dinamo je pod pritiskom, mora biti šampion, odgovara im samo prvo mjesto jer jedino tako mogu poklopiti sve ekonomske potrebe, ali i sportske ambicije", rekao nam je legendarni Halilhodžić.

'Začudilo me što je Bennacer došao u Dinamo'

Dinamo je održao povijesne izbore, klub je potpuno demokratski i sada ima bezrezervnu podršku svih navijača.

"Tenzija koja je postojala između navijača i uprave je sigurno smetala cjelokupnom radu kluba, igračima i trenerima. Nije lako kada navijači nisu na strani kluba. U velikim klubovima uvijek postoji tenzija i onaj tko dođe u Dinamo kao igrač ili trener mora znati da svaku utakmicu mora biti top. Vrhunski rezultati se uvijek traže i potreban je svakodnevni vrhunski rad s koordinacijom svih struktura u klubu. To je neophodno da bi klub uvijek bio na vodećim pozicijama. Dinamo je sada napravio rez i ove godine mora biti prvak. Na dobrom su putu, doveli su jako puno dobrih igrača. Začudilo me što je Bennacer došao u Dinamo, to je izrazito kvalitetan igrač, znam ga dobro, kvalitetan je i doprinijet će sredini terena ako nije ozlijeđen", dobro je poentirao Vaha, a je li Bennacer najveće ime koje je došlo u HNL?

"Imena ne igraju, nogomet se igra u sadašnjosti. Ja sam prije 100 godina bio dobar igrač, a sad sam zakržljao. Ako si danas dobar, to je najvažnije. Dobra prošlost je dobra vizit karata, ona otvara vrata, ali važnije je ono što je u sadašnjosti. Jasno mi je da se od Bennacera očekuju velike partije. Ne znam je li on svjestan da je došao u veliki klub koji ima pritisak rezultata kao što je to bilo i u Milanu i Marseilleu. Tamo je navikao da nivo mora biti uvijek visok, ne znam kakvo je njegovo fizičko stanje. Prošle sezone je u početku u Marseilleu odigrao nekoliko dobrih utakmica, ali onda je onda zbog ozljede oscilirao", rekao je bivši trener Plavih koji je vodio Dinamo u sezoni 2010./11. Protiv Hajduka je remizirao na Poljudu, a slavio na Maksimiru.

'U Dinamu su čistačice pod pritiskom'

"Kad sam došao u Dinamo, bili smo daleko od prvog mjesta. Situacija nije bila simpatična za trenera, bio je pritisak na svima koji su radili u klubu, čak i čistačice su bile po pritiskom, a u uredima da ne govorim. Nije bilo lako, meni su te situacije bile poznate, jasno mi je bilo da se od mene očekivalo da odmah napravim šok terapiju i krenemo s dobrim rezultatima. Odmah je trebalo vidjeti tko može igrati, tko ne može, nije bilo vremena. Zato novom treneru Kovačeviću treba dati vremena. Ne poznajem ga dobro, ali treba mu dati vremena, DIanmo mu je veliki zalogaj i sigurno je svjestan da se u Dinamu traže odmah rezultati", kazao je Vaha pa se sjetio dati svoj savjet Dinamu.

Foto: Krunoslav Petric/pixsell

Sve o SHNL-u čitajte na portalu Net.hr.

"Još ću vam nešto reći što je važno za derbi. Postoji velika razlika kad se derbi igra na Poljudu ili Maksimiru. Razlika se u samoj pripremi, kako taktičkoj, tako i psihološkoj. Kad dolazite na Poljud s dinamom važno je ne podleći atmosferi i okrenuti je na svoju stranu, treba biti pametan jer ako Hajduku ne krene dobro, pritisak je sve jači na njima i lakše vam je igrati i koristiti to u svoju prednost. Puno stvari tu igra ulogu i važno ih je okrenuti na svoj mlin dobrom psihološkom pripremom.

Kad se igra doma, na Maksimiru, onda treba odmah nametnuti svoj stil igre, biti agresivan u presingu i defenzivnom bloku. Važna je ta psihološka priprema kolektivna i individualna, nikako ne smije doći do nerviranja i ne smiju se raditi gluposti. Ovo su utakmice važnije od ostalih, one odlučuju o prvenstvu jer pobjednik dobiva veliki vjetar u leđa dok poraženi može ući u određenu krizu. Vodio sam derbi susrete i znam da je bitno dobro pripremiti momčad psihološki", zaključio je razgovor Vahid Halilhodžić.

POGLEDAJTE VIDEO: Predsjednik Nadzornog odbora Dinama nakon povijesnog dana: 'Počinje novo Dinamovo proljeće'