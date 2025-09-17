Alonso očajava: Poznato je koliko će biti bez engleskog beka

Real je na otvaranju nove sezone Lige prvaka uz puno muke, preokretom i s dva pogođena jedanaesterca pobijedio pred svojim navijačima Marseille s 2-1.

Trent Alexander-Arnold već u trećoj minuti utakmice uhvatio se za mišić i pao na travu te je morao napustiti igru. Iz Real Madrida su objavili da je Arnold ozlijedio bedreni mišić lijeve noge. Španjolski mediji nagađaju da će s terena izbivati šest do osam tjedana.

Trent je u prva četiri kola dvije utakmice počeo od prve minute, a u dvije je ušao pred kraj utakmice te se bori s Carvajalom na poziciji desnog beka. U utakmici protiv Marseillea Carvajal je pocrvenio pa će Real u sljedećoj utakmici Lige prvaka, 30. rujna protiv Kairata, biti bez pravoga desnog beka.

Dva mjeseca pauze znači da bi Alexander-Arnold mogao propustiti, uz utakmicu s Kairatom, i pet ligaških utakmica među kojima je i madridski derbi na Wandi Metropolitano 27. rujna.

