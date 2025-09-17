Mijatović ponovno 'pecnuo' Viniciusa: 'Sada je njegov red na klupu'

Real Madrid je uspješno otvorio novu sezonu Lige prvaka, svladavši Marseille s 2:1 na Santiago Bernabéuu. Dvostruki strijelac bio je Kylian Mbappé, koji je oba pogotka zabio s bijele točke, još jednom potvrdivši status prve zvijezde madridskog giganta.

Ipak, nakon utakmice, u fokusu nije bio samo Mbappé. Legendarni Predrag Mijatović, bivši igrač i sportski direktor Reala, gostovao je u emisiji El Larguero gdje se dotaknuo nekoliko ključnih tema – a posebnu pažnju posvetio je Viniciusu Jr. i filozofiji trenera Xabija Alonsa.

'Znam kako Xabi razmišlja i vodi momčad, ništa me ne iznenađuje. On želi sve igrače 'žive', uključene u rotaciju i s dosta minuta bilo u Ligi prvaka ili La Ligi," rekao je Mijatović.

Vinicius je utakmicu počeo na klupi, što je izazvalo čuđenje dijela navijača, no Mijatović smatra da je odluka opravdana.

'Ako ne treniraš sa žarom, ako si bezvoljan jer nisi starter jednostavno nećeš igrati. Sada je red na Viniciusu da pokaže više, da se potrudi. Ako ne bude, netko drugi će iskoristiti priliku,' poručio je bivši crnogorski reprezentativac.

Mbappé izgleda bolje nego ikad

Mijatović je pohvalio Mbappéa, koji je po njegovu mišljenju konačno pronašao svoj mir i puni potencijal u Madridu.

'Ove godine djeluje drukčije; sretniji je, smireniji, sigurniji u sebe. Od prvog dana igra odlično i zabija. Mislim da će nadmašiti prošlogodišnji učinak bez problema,' rekao je Mijatović, dodavši da ga vidi kao kompletan paket: strijelac, kreator, vođa na terenu.

Mladi lavovi imaju prostor pod Xabijem

Mijatović se osvrnuo i na mlade nade, posebno 18-godišnjeg Argentinca Franca Mastantuona, koji se sve češće pojavljuje u prvoj momčadi.

'Ima osobnost, nije ga strah. Bernabéu mu ne stvara pritisak, ima tu argentinsku drskost. Nije još zabio, ali ima strašan potencijal,' zaključio je Mijatović.

Pohvalio je i Xabijev odnos prema mladima: 'Kod njega svi znaju da imaju šansu. Riskira s mladima, ali im daje prostor da se razviju. To je ključno.'

