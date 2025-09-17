Prosinečki nakon poraza od Hrvatske dobio otkaz, kao nasljednik stiže crnogorska ikona?

Robert Prosinečki više nije izbornik nogometne reprezentacije Crne Gore. Kako javlja Sport Klub, odluka je uslijedila nakon niza loših rezultata u kvalifikacijama, među kojima se posebno izdvaja težak poraz protiv Hrvatske u Zagrebu te neuvjerljiv nastup protiv Češke.

Crnogorski nogometni savez, razočaran ostvarenim, odlučio je okrenuti novu stranicu. Iako službena potvrda još nije stigla,isti izvora tvrdi kako bi Mirko Vučinić, jedan od najvećih igrača u povijesti crnogorskog nogometa, mogao preuzeti reprezentaciju.

Prosinečki je reprezentaciju preuzeo u veljači 2022. godine. Unatoč velikim očekivanjima i bogatom iskustvu na klupi – među ostalim vodio je Azerbajdžan i Bosnu i Hercegovinu te nekoliko klubova u regiji i inozemstvu – rezultati nisu pratili ambicije Saveza.

