Umjesto zatvora, dobio je funkciju u HNS-u, sada napušta poziciju

Neven Šprajcer više nije zamjenik glavnog tajnika i voditelj natjecanja HNS-a. Na svoju je inicijativu razriješen dužnosti, a na njegovo mjesto Izvršni je odbor HNS-a postavio Josipa Tomaška.

Tomaško je do sada bio voditelj odjela međunarodnih poslova, a u Savezu je od 2013. kada je bio tajnik mlađih reprezentativnih uzrasta.

"Zahvaljujem Nevenu na predanom radu, uz razumijevanje prema razlozima zbog kojih prepušta ovu poziciju. Josip je odličan odabir, radi se o mladom, obrazovanom i sposobnom nogometnom djelatniku koji odlično poznaje cijeli sustav HNS-a te se dokazao i kao vrlo uspješan voditelj međunarodnog odjela", izjavio je predsjednik HNS-a Marijan Kustić.

Podsjetimo, Šprajcer je uz Željka Širića 2017. bio glavni akter afere “pošteno suđenje”. Prije osam godina je pravomoćno osuđen zbog davanja mita sudačkim šefovima na uvjetnu kaznu od deset mjeseci zatvora, s rokom kušnje od četiri godine, a četiri godine nije smio raditi u nogometu.

Tomaško je doktorirao na Kineziološkom fakultetu u Zagrebu, a 2021. godine završio je prestižnu Uefinu edukaciju "Diploma in Football Leadership and Management" kao jedan od najboljih polaznika. Redoviti je delegat Uefe te član Uefine Komisije za natjecanja nacionalnih reprezentacija i član radne skupine za budućnost U-21 reprezentacija.

