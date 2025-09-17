Istra objavila dolazak novog trenera: Igrao je za Barcelonu i u Engleskoj

Istra 1961 je objavila ime novog trenera. Četiri dana nakon smjene Gorana Tomića, klub iz Pule službeno je objavio da je Španjolac Oriol Riera novi glavni trener Istre.

"Španjolski stručnjak pridružuje se zeleno-žutima iz španjolskog Unionistas CF, a mi mu ovim putem želimo srdačnu dobrodošlicu te se zajedničke sportske uspjehe", napisao je klub na svojim društvenim mrežama. Riera nije poznato trenersko ime. Do sada je u karijeri vodio španjolske niželigaše.

Ima jedan nastup za prvu momčad Barcelone

Počeo je kao asistent u drugoj momčadi Alcorcóna 2020. godine. Dvije godine kasnije je preuzeo Tudelano u četvrtom rangu kojeg je vodio na 52 utakmice. Prošlog ljeta je preuzeo Esteponu, ali se zadržao samo pet mjeseci, odnosno 19 utakmica da bi na početku ove sezone preuzeo trećeligaša Unionistas i nakon samo tri utakmice ga napušta i preuzima Istru.

Nogometni klub Istra 1961 s ponosom objavljuje kako je novi glavni trener prve momčadi Oriol Riera!🔰



Španjolski stručnjak pridružuje se zeleno-žutima iz španjolskog Unionistas CF, a mi mu ovim putem želimo srdačnu dobrodošlicu te se zajedničke sportske uspjehe.🤝🏼#ForzaIstra pic.twitter.com/jxFtaj6RT4 — NK Istra 1961 (@NKIstra1961) September 17, 2025

Sve o HNL-u čitajte na portalu Net.hr

Igračku karijeru je prekinuo 2020. godine, a igrao je za Alcorcón, Osasunu, Deportivo La Coruñu, Wigan, Celtu, a ima jedan nastup i za Barcelonu. 39 mu je godina.

POGLEDAJTE VIDEO: Španjolac na klupi Rijeke najavljuje prvu pobjedu: 'Igrači moraju pokazati pravu razinu'