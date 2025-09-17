Legendarni Lucio o susretu sa smrću: 'Nisam vjerovao da ću ovo preživjeti'

Bivši brazilski stoper Lucio, nezaboravni član Interove momčadi koja je 2010. osvojila povijesnu trostruku krunu pod vodstvom Joséa Mourinha, proživio je nedavno najteže trenutke svog života. U intimnom razgovoru za Gazzettu dello Sport, otkrio je detalje nesreće koja ga je gotovo stajala života.

Na svoj 47. rođendan, 8. svibnja, Lucio je bio na večeri kod prijatelja. Sve je bilo uobičajeno do trenutka kada je jedan gost, pokušavajući ponovno zapaliti ugašeni kamin, nesmotreno ulio alkohol, što je izazvalo snažnu eksploziju. Plamen je zahvatio Lúcija po licu, rukama i nogama.

'Sjećam se samo plamena. Osjetio sam kako mi gori koža. Instinktivno sam skočio u bazen. Moja supruga, na sreću, nije ozlijeđena, ali ja sam odmah prebačen u bolnicu,' prisjetio se.

Zbog ozljeda koje su zahvatile 18% tijela, Lucio je završio na odjelu intenzivne njege, gdje je proveo 20 dana, uključujući i nekoliko operacija uklanjanja oštećenog tkiva.

'Najgore je bilo spavati. Bol je bila konstantna. Iskreno, nisam vjerovao da ću ovo preživjeti," dodaje legendarni branič.

Nakon početnog liječenja u Braziliji, premješten je u specijaliziranu bolnicu u Rio Grande do Sulu. Iako se oporavak još uvijek nastavlja, Lucio kaže da najgore ostavlja iza sebe.

'Trebalo će mi još mjeseci da se potpuno oporavim, ali idem naprijed. Ovakva iskustva vas promijene iz temelja i fizički i psihički.'

Iskustvo ga je, kaže, naučilo važnoj lekciji.

'Danas znam koliko je pažnja važna. Dovoljna je jedna sekunda nepažnje da sve ode k vragu. Ljudi, čuvajte sebe i druge. Nema ništa vrednije od zdravlja.'

Iako trenutno vodi bitku izvan terena, nogomet mu ostaje u srcu. Uvijek se rado osvrne na Inter i svoju slavnu prošlost.

'Inter je za mene više od kluba. Žao mi je zbog prošle sezone, ali uvjeren sam da se ova momčad može vratiti na vrh. Imamo čvrst temelj, mladost, i ono što je najvažnije – želju.'

U zaključku, Lucio poručuje da mu je život dao "drugo poluvrijeme", koje će, kako kaže – iskoristiti mudrije, zahvalnije i s više ljubavi prema svakom danu.

