Prinove se još nisu pokazale kao pojačanja: Garcia će Dinamo napasti s poznatim snagama

Hajduk od 17:00 sati na Poljudu dočekuje Dinamo u prvom velikom derbiju nove sezone SuperSport HNL-a. Oba kluba sjajno su krenula u sezonu s po četiri pobjede i remijem iz prvih pet utakmica, no oba ljuta rivala su i šokirana u posljednjem kolu kada su poraženi. Od Bijelih je bolji bio Varaždin, a od Dinama Gorica tako da danas i jedni i drugi traže povratak na pobjedničke staze.

Trener Splićana Gonzalo Garcia malo je promijenio sastav za utakmicu s Varaždinom, što očito nije urodilo plodom, pa bi se za derbi mogao vratiti taktičkim postavkama s kojima je i krenuo u sezonu. To u prvom planu znači povratak Bambe Sanyanga u početni sastav budući da Španjolac Iker Almena nije pokazao previše.

No krenimo redom, na golu Bijelih siguran je hrvatski reprezentativac Ivica Ivušić, dok bi stoperski par trebali činiti Zvonimir Šarlija i Ron Raci. Na desnom beku trebao bi startati Fran Karačić koji je jedan od najboljih igrača Hajduka na početku sezone, dok je na suprotnoj strani nedoumica između Darija Melnjaka i Šimuna Hrgovića, a prednost bi mogao dobiti iskusniji Melnjak.

U sredini terena možemo očekivati Filipa Krovinovića, Rokasa Pukštasa i Adriona Pajazitija, a s klupe će svoje prilike čekati Hugo Guillamon i Niko Sigur. U napadu bi se već spomenuti Bamba trebao vratiti na desno krilo, dok bi na suprotnoj strani mogao stajati Michele Šego. U vrhu napadu nema nikakvih nedoumica - Marko Livaja je siguran starter u najvećem hrvatskom derbiju.

Foto: Ivo Cagalj/pixsell

Vjerojatni sastav Hajduka: Ivušić - Karačić, Raci, Šarlija, Melnjak - Pajaziti, Pukštas, Krovinović - Bamba, Šego - Livaja.

Gonzalo Garcia u dosadašnje četiri utakmice protiv Marija Kovačevića ostao je neporažen. Ima učinak od jedne pobjede i tri remija, a sigurno bi volio danas dodati još jednu pobjedu. Može ga radovati činjenica da na raspolaganju ima gotovo kompletnu momčad, a jedini na kojeg ne može računati je mladi Marino Skelin.

