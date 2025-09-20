Kakva predstava hrvatskog napadača u Njemačkoj: Ispisao je povijest velikog kluba

Bivši napadač Hajduka Ivan Prtajin postigao je tri pogotka i upisao asistenciju u 4:1 pobjedi svog Kaiserslauterna protiv Munstera u šestom kolu druge njemačke lige. 29-godišnji hrvatski napadač zabijao je u 7., 24. i 64. minuti, dok je u 17. uposlio strijelca Naatana Skyttu. Poraz Munstera ublažio je Oscar Wilhemlsson golom u 50. minuti.

Prtajin je time postao prvi igrač Kaiserslauterna koji je sudjelovao u četiri pogotka na jednoj utakmici još od Iglija Tarea i davne 2000. godine. Tako se na najbolji mogući način vratio u sastav četverostrukog prvaka Njemačke nakon što je propustio tri utakmice zbog ozljede. U dva povratnička nastupa potigao je čak pet pogodaka.

Nakon utakmice je rekao: "To je bila jedna od najboljih utakmica koje sam odigrao u Njemačkoj. Sretan sam jer je ova pobjeda podigla momčad, a ja sam im u tome mogao pomoći. Ali iskreno, nisam netko tko ide van na zabave ili nešto slično. Moramo se brzo oporaviti, a zatim nastaviti naporno raditi jer je utakmica protiv Münstera bila samo jedna od mnogih. To je maraton."

