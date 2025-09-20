Slavna glumica odrasla u siromaštvu, 17 dana provela u zatvoru i nije nosila bijelo na vjenčanju

Talijanska glumačka ikona Sophia Loren, rođena kao Sofia Costanza Brigida Villani Scicolone, danas slavi 91. rođendan i još jednom potvrđuje status prave legende. Sa sedam desetljeća duge karijere, Loren je ostala simbol mediteranske ljepote, glumačkog talenta i nesalomljivog duha.

Njezin životni put nalikuje na filmski scenarij. Odrasla je u siromaštvu kod Napulja, ali upornost i prirodna karizma otvorili su joj vrata svjetske slave. Postala je prva glumica koja je osvojila Oscara za ulogu na neengleskom jeziku, a publiku je osvajala ne samo ljepotom već i snagom osobnosti. Tijekom karijere snimila je više od stotinu filmova i stala uz bok najvećim glumcima svoga vremena.

Filmski ljubavni život

Ljubavni život bio joj je jednako filmski – Cary Grant ju je zaprosio, no ona je odabrala producenta Carla Pontija, svog životnog partnera i oca njezine djece. Uz njega je provela više od pola stoljeća, sve do njegove smrti.

Loren je poznata i po životnim mudrostima koje su jednako inspirativne kao i njezine uloge. Najpoznatija je njezina rečenica: “Ne kajem se. Žaljenje samo stvara bore.” Upravo takav stav – vedar, snažan i hrabar – učinio ju je vječnim uzorom.

Danas živi povučeno u Švicarskoj, ali njezin lik i djelo ostaju besmrtni. Sophia Loren nije samo filmska diva, nego i dokaz da prava ljepota i veličina dolaze iznutra.

U nastavku donosimo fotogaleriju koja otkriva najvažnije trenutke iz života ove neponovljive dive – od mladosti i filmskih uloga do privatnih sretnih trenutaka.