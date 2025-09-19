SVI SU JE GLEDALI /

Stilski i filmski od glave do pete: Zgodna plavuša elegantnom kombinacijom užarila Karlovac

Foto: Igor Cepurkovski
Karlovac je danas uživao u prekrasnom sunčanom vremenu, a mnogi su građani iskoristili idealan dan za opuštajuću šetnju gradskim ulicama. Posebno su se istaknile brojne dame koje su u šetnju krenule dotjerane i u elegantnim haljinama, ali i poslovnim outfitima. Neizostavan dodatak su bile naočale koje su dodatno stilski podignule outifte djevojaka.

Neki od građana su također iskoristili priliku za bicikliranje, dok su se drugi odlučili za opuštajuće šetnje parkovima, a kakva je atmosfera prevladavala zabilježio je Kaportal!

19.9.2025.
14:25
Hot.hr
Igor Cepurkovski 1964
KarlovacPetakGrad
