Stravični pad zaledio krv u žilama, odzvanjali su krici: Jezivi kadrovi obilaze svijet, Evi su uništeni snovi

Austrijska zvijezda skijaških skokova, Eva Pinkelnig, doživjela je katastrofalan pad na ljetnom Grand Prixu u talijanskom Predazzu, mjestu koje će za manje od dvije godine ugostiti Zimske olimpijske igre. Pad je rezultirao teškom ozljedom koljena koja ne samo da je naglo prekinula njezinu sezonu, već je i bacila tamnu sjenu na nastavak njezine impresivne karijere. Bolni krici koji su odjeknuli olimpijskom skakaonicom označili su tragičan kraj njezinih snova o još jednom nastupu pod pet krugova.

Kobni Skok na Olimpijskoj Skakaonici

Natjecanje u dolini Fiemme u četvrtak trebalo je biti generalna proba za Zimske olimpijske igre Milano Cortina 2026. Za 37-godišnju Evu Pinkelnig, koja je nakon prve serije držala solidno 10. mjesto, sve se pretvorilo u noćnu moru tijekom finalnog skoka. Prema izvještajima, iskusna Austrijanka je prilikom doskoka nezgodno izvrnula gležanj. Taj trenutak bio je dovoljan da izgubi ravnotežu; skije su joj se ukliještile, a ona je bespomoćno proklizala nekoliko metara niz stazu prema ciljnoj ravnini.

Pad sam po sebi nije izgledao pretjerano dramatično, no posljedice su bile trenutačne i razorne. Umjesto da ustane i otkliza prema publici, Pinkelnig je ostala ležati na snijegu.

Jeziva Tišina i Krici Boli

Ono što je uslijedilo zaledilo je krv u žilama svih prisutnih. Pinkelnig se odmah uhvatila za lijevo koljeno, a televizijski prijenos zabilježio je njezine glasne i prodorne krike boli. Opuštena atmosfera u ciljnoj areni u trenu je isparila, a zamijenila ju je jeziva tišina, prekidana samo bolnim jaucima sportašice.

Medicinsko osoblje i članovi timova odmah su priskočili u pomoć. Nekoliko dugih minuta pružali su joj prvu pomoć na samom mjestu pada, dok je cijeli sportski svijet s nevjericom promatrao. Nakon onoga što se činilo kao vječnost, Pinkelnig je pažljivo imobilizirana i odvezena sa skakaonice, a prve sumnje na tešku ozljedu postale su sumorna stvarnost.

Surova Dijagnoza: Srušeni Snovi i Kraj Karijere?

Liječnički pregledi obavljeni sljedećeg dana potvrdili su najcrnje slutnje. Magnetska rezonanca otkrila je katastrofalnu štetu na lijevom koljenu: puknuće prednjeg križnog ligamenta (ACL), puknuće medijalnog i lateralnog meniskusa te značajno oštećenje hrskavice.

Ova dijagnoza bila je nemilosrdna. Austrijski skijaški savez, Ski Austria, službeno je potvrdio da je sezona za njihovu najbolju skakačicu završena. Time su srušeni i njezini snovi o nastupu na Olimpijskim igrama 2026., što je bio njezin veliki cilj. S obzirom na njezinu dob, postavlja se bolno pitanje znači li ova ozljeda i definitivan kraj njezine bogate sportske karijere. Operativni zahvat obavljen je već u petak, čime je započeo dug i neizvjestan put oporavka.

Šok u Austrijskom Taboru

Vijest je duboko potresla cijeli austrijski tim. Njezin trener, Thomas Diethart, nije skrivao šok. "Još uvijek sam u šoku i teško je procijeniti kako se zapravo osjeća", izjavio je kratko, vidno pogođen sudbinom svoje sportašice.

Za Pinkelnig, koja je kroz karijeru pokazala izniman borbeni duh i strast prema sportu, ovo je posebno gorak udarac. Poznata po izjavi "Ja sam zimski sportaš u srcu", uvijek je isticala svoju ljubav prema skokovima. Njezina karijera, koja uključuje i titule prvakinje Austrije, dokaz je njezine predanosti i upornosti. Povratak na vrhunsku razinu nakon ovakve ozljede u 37. godini zahtijevao bi nadljudski napor, no upravo je borbenost ono što je Evu Pinkelnig uvijek krasilo.

Tragična ironija sudbine htjela je da se najteži trenutak njezine karijere dogodi upravo na skakaonici na kojoj je sanjala o olimpijskoj slavi. Dok se sportski svijet nada čudu, pred Evom Pinkelnig stoji najteža bitka do sada – bitka za zdravlje i, možda, za još jedan, posljednji skok u karijeri. Svijet skijaških skokova, koji je pratio njezine uspjehe na stranicama poput FIS-a, sada sa strepnjom iščekuje vijesti o njezinom oporavku.