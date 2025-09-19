Sjećate li se kako je Vedrana Rudan izgledala prije 15 godina? Iznenadili biste se

Vedrana Rudan je hrvatska književnica i kolumnistica. Rođena je 1949. godine u Puli, a poznata je po svom oštrom, iskrenom i često provokativnom stilu pisanja. Njeni tekstovi bave se temama ljubavi, smrti, društvenih nepravdi i svakodnevnih ljudskih odnosa, a njezine kolumne i knjige izazivaju snažne reakcije javnosti.

Kazališna adaptacija njene knjige "Ljubav na posljednji pogled" uspješno se izvodi u Poljskoj, a njeni tekstovi i dalje izazivaju polemike i potiču na razmišljanje o važnim društvenim pitanjima.

Iako je ostvarila brojne profesionalne uspjehe, Vedrana trenutno prolazi kroz tešku životnu borbu. Naime, bori se s karcinomom žučnih kanalića. Nakon operacije, koja je kratko vrijeme bila uspješna, bolest se vratila, a Vedrana o svojim iskustvima, strahovima i razmišljanjima često otvoreno govori u svojim kolumnama.