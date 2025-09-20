Okupirali glavni zagrebački trg, a nisu molitelji: 'Nismo ustaše, ali ćemo ustati'

"Nismo ustaše, ali ćemo ustati", "Naša djeca neće nositi turban", "Znam i ja vozit' skuter", samo su neke poruke poslane s glavnog zagrebačkog trga u subotu na prosvjedu protiv stranih radnika u organizaciji udruge Za bolju Hrvatsku.

Prosvjednici su se okupili zaogrnuti u hrvatske zastave, "naoružani" transparentima, a neki i obilježjima HOS-a, koje su nadzirali zaštitari.

Predsjednik udruge Ronaldo Barišić ustvrdio je da su se danas okupili kako bi "Hrvatsku obranili od zamjene stanovništva".

"Ovo je naša domovina. Hrvatska kultura, mi ćemo u svojoj državi pričati hrvatski jezik, koristit ćemo hrvatsku valutu ako to građani na referendumu odluče", ustvrdio je.

"Ne branimo da se uvozi strana radna snaga u mjeri u kojoj ljudi preporučuju, ako postoji realna potreba", kazao je i dodao da će se "hrvatska mladost boriti da se dijaspora vrati kući.

Tek kad se zaposle svi Hrvati, dodaje, neka se uvedu strani radnici.

Uoči prosvjeda, objavili su svojih deset zahtjeva, među kojima je uvođenje kvote za strane radnike, zabrana prihvata deportiranih migranata, zaštita demografije i identiteta te privremena obustava uvoda radne snage.

Osim toga, traže da se u javnom i službenom prostoru obavezno koriste hrvatski jezik i pismo.