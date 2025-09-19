Evo zašto Luka Modrić prkosi godinama: Realov trener otkrio tajnu dugovječne karijere

Kada se govori o fizičkoj spremi nogometaša, u Real Madridu postoji jedno ime koje izaziva respekt i kod igrača i kod stručnjaka. Riječ je o kondicijskom guruu Antoniju Pintusu, poznatom po tome da njegovi treninzi znaju dovesti igrače do granice izdržljivosti. On je čovjek koji je prošao eru najvećeg Juventusa, vratio se u Madrid u Ancelottijevo vrijeme, i desetljećima se drži kao ključni kotačić u pogonu najvećeg kluba na svijetu.

Dotaknuo se Modrićeve spremnosti

U razgovoru za Gazzettu dello Sport otkrio je što stoji iza nevjerojatne dugovječnosti Luke Modrića, koji i u svojoj 40. godini izgleda kao da tek ulazi u vrhunac karijere.

'Ne postoji jedna tajna, već kombinacija faktora. Luka je ekstremno profesionalan, vodi računa o treningu, prehrani, oporavku… ali najvažnije je što ima mentalitet koji ga tjera da nikad ne bude zadovoljan. To je rijedak primjer sportske dugovječnosti, rezultat svakodnevne posvećenosti', rekao je stručnjak.

Iako se često ističe fizička priprema, naglašava kako je upravo mentalitet ono što čini razliku između dobrog igrača i velikog šampiona. 'Luka ima želju za radom, predispoziciju za napor i beskrajnu glad za pobjedama. To je ono što ga održava na vrhu, više nego sama fizička spremnost.'

Nevjerovatna karijera Luke

Podsjetimo, Modrić je u Madridu proveo 13 nezaboravnih godina, osvojio šest Liga prvaka i četiri naslova La Lige, odigrao više od 500 utakmica i postao jedan od najvoljenijih igrača u povijesti kluba. Sada u Milanu nastavlja pisati priču bez usporavanja. U prva tri kola Serie A već je standardan starter i još jednom dokazuje da godine za njega nisu prepreka.

Za kondicijskog maga Reala to nije iznenađenje. Radio je s Luku godinama i uvjeren je da će ga upravo njegova glad za pobjedom i nevjerojatna disciplina držati u vrhu još dugo.

