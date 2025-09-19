HNL udario po džepu: Dinamo i Hajduk kažnjeni zbog pirotehnike, rasizma i diskriminacije

Disciplinski sudac HNL-a objavio je kazne za šesto kolo u kojem, kao u nijednom do sada, nije nedostajalo pirotehnike.

Najgore je prošao Dinamo, koji mora platiti ukupno 9000 eura, 7000 zbog pirotehnike i još 2000 za rasizam i diskriminaciju. Hajduk je kažnjen s 5300 eura (1300 za pirotehniku i 4000 za diskriminaciju), Varaždin s 800, a Rijeka s 900 eura.

Veliki derbi Hajduka i Dinama na Poljudu 20. rujna možete od 17.00 pratiti u tekstualnom prijenosu UŽIVO na portalu Net.hr.

Već u sedmom kolu slijedi derbi Hajduka i Dinama na Poljudu, a s obzirom na navijačke navike, velike kazne mogle bi se nastaviti. Utakmica se igra u subotu od 17 sati.

POGLEDAJTE VIDEO: Predsjednik Nadzornog odbora Dinama nakon povijesnog dana: 'Počinje novo Dinamovo proljeće'