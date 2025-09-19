U Milanu se gradi 'najbolji stadion na svijetu', pogledajte kako će izgledati

Predsjednik AC Milana Paolo Scaroni (78) istaknuo je da će "Rossoneri" i "Nerazzurri" do 2031. godine dobiti najbolji stadion u Europi na kojeg će biti ponosni svi građani Milana, objavili su talijanski mediji.

"Na projektu novog stadiona u gradskoj četvrti San Siro radi se već dugo, uloženo je puno novca i sigurno ćemo ostvariti zacrtani cilj. AC Milan i Inter dobit će najbolji stadion u Europi, na kojeg će biti ponosni svi građani Milana", izjavio je Scaroni, ugledni poduzetnik koji je tijekom poslovne karijere bio čelni čovjek talijanskih energetskih kompanija Enel i Eni.

Ovog tjedna resorni odbor Gradskog vijeća Milana dao je zeleno svjetlo za kupnju zemljišta na kojem se nalazi stadion "Giuseppe Meazza". Za zemljište, koje obuhvaća i okolni prostor oko stadiona, Inter i AC Milan morat će platiti 197 milijuna eura. Projekt novog stadiona ima podršku gradonačelnika Milana Giuseppea Sale, a čitava procedura u Gradskom vijeću trebala bi biti dovršena do kraja rujna.

Procjenjuje se da će konačna cijena izgradnje novog stadiona iznositi oko milijardu eura. Još nije utvrđeno hoće li sadašnji stadion "Giuseppe Meazza", kapaciteta 75.000 gledatelja, biti djelomično ili potpuno srušen. Posljednju veliku renovaciju stadion je doživio uoči SP 1990. godine, kojem je domaćin bila Italija.

Rok za dovršenje stadiona do 2031. godine zadan je kako bi se na njemu mogle igrati utakmice Eura 2032., kojemu su domaćini Italija i Turska.

POGLEDAJTE VIDEO: Završna poruka Mirana Fabjana, objavio je svoju odluku