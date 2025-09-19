Igrao za Dinamo i Hajduk, a za Net.hr kaže: 'Kad ste trener, nikad niste sigurni! Evo tko je u prednosti'

Uoči subotnjeg velikog derbija na Poljudu, gdje će se od 17 sati u sklopu 7. kola SHNL-a sastati Hajduk i Dinamo, portal Net.hr donosi ODBROJAVANJE do spektakla na Poljudu kroz razgovore s legendama hrvatskog nogometa, poznatim trenerima i bivšim nogometašima dva najveća hrvatska nogometna kluba. Gost u novom Svijetu Bijelo-plavih je Saša Peršon, bivši nogometaš i Dinama i Hajduka.

Dan uoči derbija, kako vi gledate na susret u Splitu?

Stadion je rasprodan. Očekuje se super atmosferu, pravi derbi i prava utakmica. Ovako gledajući iz trenerskog kuta, vjerujem da će biti otvorena i da ćemo vidjeti dosta golova.

Poravnati na vrhu tablice, s istim brojem bodova, s dva kiksa u zadnja dva kola, tko je u boljoj situaciji?

Igrao sam i na jednoj i na drugoj strani i mogu reći da je u takvim utakmicama uvijek malo u prednosti momčad koja igra doma. Dinamo i Hajduk su u istoj situaciji, isti broj bodova, kiksevi u zadnjim kolima. Ja znam da je tek početak prvenstva, ai derbi je derbi. Mislim da će Hajduk krenuti jače i pokušati zabiti gol prvi koji bi atmosferu digao na jednu veću razinu. Nadam se da će biti nadigravanja između trenera. Nadam se pravom spektaklu.

Hoće li se morati zabrinuti onaj trener koji u ovom susretu izgubi?

Kad ste trener, nikad niste sigurni. To je tako. Kovačević je izgubio od Gorice, da izgubi od Hajduka, sigurno bi se pojavile neke sumnje, ali mislim da je sve to rano. Dolaze i utakmice u Europi, a pobjedom na Poljudu kupio bi neki mir prijeko potreban u ovom trenutku. Isto vrijedi i za Garciju, ako izgubite na Poljudu od primjerice Gorice je jedna stvar, ali poraz od Dinama se gleda kao na katastrofu.

Možete li usporediti današnje derbije i one iz 90-ih?

To su isto bili veliki derbiji, kao i oni iz bivše Jugoslavije. Naboj je bio kao i danas, možda i veći, ali sigurno nije bio ništa manji. Dolje u Splitu je to drugačije. Torcida vas nosi, a sami dolazak na Poljud i izlazak na zagrijavanje je priča za sebe. To je praznik za nogomet.

Koga vam je bilo najteže čuvati u dresu Dinama, a koga u dresu Hajduka? I zašto?

Kada sam bio u dresu Dinama, znao sam čuvati Bokšića. To je bila prava muka, stasit, brz, stvarno ga je teško čuvati bilo, vjerujem da nisam jedini koji to kaže. Kada sam bio u dresu Hajduka bio sam u borbi s Vlaovićem i Cvitanovićem, nezgodni i brzi igrači iz tog vremena.

Prognoza rezultata?

U oba sam kluba bio, ali kada se igra na Poljudu mislim da je mala prednost na strani Hajduka. Teško je to prognozirat, nikome ne dajem očitu prednost. Samo zbog Torcide i Poljuda smatram ovo što sam rekao.

