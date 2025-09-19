Sudačka nadoknada postala Liverpoolova tajna: Redsi tri puta prosuli 2-0, a svaki put slavili

Igrači Liverpoola su na početku nove sezone potvrdili nogometnu izreku da je 2-0 najvarljivije vodstvo. U pet utakmica tri puta su ga prosuli, ali su svaki puta na kraju izašli kao pobjednici.

U Premier ligi su prokockali vodstvo 2-0 protiv Bournemoutha i Newcastlea, ali oba su puta na kraju slavili. Bournemouth su dobili 4-2, a protiv Newcastlea pobjednički gol je u desetoj minuti sudačke nadoknade drugog poluvremena zabio 17-godišnji Rio Ngumoha, koji je u "Redse" stigao i Chelseajeve omladinske škole.

Sve o Ligi prvaka čitajte na portalu Net.hr!

I u srijedu na otvaranju Lige prvaka igrači su trenera Arnea Slota, koji je slavio 47. rođendan, nagradili još jednom triler završnicom protiv Atletico Madrida. Liverpool je nakon samo šest minuta, golovima Robertsona i Salaha, vodio 2-0, ali opet se je ponovio scenario iz utakmica protiv Bournemoutha i Newcastlea. Veznjak Marcos Llorente je pogocima u sudačkoj nadoknadi prvog poluvremena (45+3) i u 81. minuti vratio utakmicu u egal. Na kraju je stvar spasio stoper Virgil van Dijk, koji je u drugoj minuti sudačke nadoknade nakon kornera zatresao mrežu za konačnih 3-2.

Treneru Slotu sigurno nije drago što njegovi igrači olako prosipaju prednost, ali zasad to nije utjecalo na konačne rezultate. Liverpool je pobjedom startao u Ligi prvaka, a u Premiershipu je vodeći nakon četiri kola s maksimalnih 12 bodova. Također, Slota mora veseliti činjenica da su šest od osam golova koje su zabili u drugim poluvremenima postigli u razdoblju od 88. minute do sudačke nadoknade, s tim da su tri pogotka pala u sudačkoj nadoknadi.

POGLEDAJTE VIDEO: Može li Ivanović uz Mourinha postati ubojita devetka koju Vatreni dugo čekaju?