Engleski mediji u transu, Gvardiol ih oduševio: 'Joško je stalna opasnost!'

Manchester City započeo je nastup u Ligi prvaka rutiniranom pobjedom 2:0 protiv Napolija na Etihadu. Iako su gosti u prvih dvadesetak minuta bili ravnopravan protivnik, crveni karton kapetana Giovanniija Di Lorenza u 21. minuti, nakon što je kao posljednji igrač oborio Erlinga Haalanda, presudio je tijek susreta.

City je u nastavku kapitalizirao brojčanu prednost. Phil Foden u 56. minuti pronašao je Haalanda koji je glavom zabio svoj jubilarni 50. pogodak u Ligi prvaka, i to brže od bilo kojeg igrača u povijesti natjecanja. Devet minuta kasnije Jeremy Doku zaključio je utakmicu sjajnim individualnim prodorom.

Sve o Ligi prvaka čitajte na portalu Net.hr!

Engleski mediji posebnu su pažnju posvetili Jošku Gvardiolu, koji je odigrao 80 minuta na visokoj razini. Hrvatski reprezentativac istaknuo se preciznošću dodavanja (76/80), sigurnošću u duelima te stalnim uključivanjem u napad. Imao je i tri pokušaja prema golu, od kojih je jedan obranio Vanja Milinković-Savić.

Ocjene i reakcije medija:

Sky Sports (7/10): naglasak na mirnoj i sigurnoj igri.

Sports Illustrated (8.1/10): među najboljima na terenu.

Football Insider: pohvalio ga zbog rijetkih defenzivnih problema te dodao da je bio nesretan što nije zabio glavom nakon kornera.

Attacking Football (7.5/10): besprijekoran u distribuciji lopte i stalan izvor opasnosti pred golom.

SportsDuniya: usporedili ga s krilom zbog čestih i kvalitetnih izleta prema naprijed.

CityXtra i Goal (7/10): istaknuli da je imao mirnu večer u obrani, ali s puno smislenih ofenzivnih akcija.

Sveukupno, engleski novinari složni su da Gvardiol postaje sve sigurniji i važniji kotačić u Guardiolinom stroju, a njegova forma dolazi uoči velikog derbija s Arsenalom.

