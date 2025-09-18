'The Special One' bez dlake na jeziku: 'Fener nije bio moj nivo'

José Mourinho, popularni The Special One, službeno je predstavljen kao novi trener Benfice, a na prvom obraćanju medijima nije skrivao emocije niti oštre riječi na račun svog bivšeg poslodavca Fenerbahçea.

Portugalac je priznao da je odlazak u Istanbul bio pogrešna odluka:

'Moja karijera bila je bogata i vodio sam najveće klubove na svijetu. Ali, kao i svaki trener, nekad donesete krivu odluku. Fenerbahče jednostavno nije bio moja kulturna ni nogometna razina. Dao sam sve od sebe do zadnjeg dana, ali znao sam da to nije moj put' istaknuo je Mourinho.

Nije se libio ni progovoriti o situaciji u svlačionici. Objasnio je kako je morao slagati momčad s kadrom koji nije imao smisla:

'Imao sam sedam stopera i samo jedno pravo krilo. Igrao sam praktički bez izbora. A čim sam otišao, klub je doveo pet novih igrača. To vam dovoljno govori.'poručio je.

Unatoč lošem iskustvu, naglasio je da nema žaljenja, već da iz svega izvlači pouku.

Povratak u Benficu za njega je, kaže, povratak na razinu koja mu pripada:

'Trenirati Benficu znači biti u društvu najvećih. To je klub koji ima povijest, kvalitetu i potencijal. Uvjeren sam da s ovom momčadi možemo vratiti naslov prvaka Portugala – zaključio je Mourinho, dodavši da se raduje radu s postojećim kadrom koji je, kako je rekao, znatno uravnoteženiji nego ono što je imao u Turskoj.

