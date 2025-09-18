Barcelona na mukama: Susret Lige prvaka pod upitnikom, Camp Nou kasni pa se traži 'Plan B'

Barcelona se i dalje muči s povratkom na obnovljeni Camp Nou, a prema pisanju Mundo Deportiva u igri je i plan B za domaći susret Lige prvaka protiv PSG-a. Iako su Katalonci najavili da će 28. rujna na svom stadionu ugostiti Real Sociedad, nekoliko dana kasnije, kad bi trebali igrati s Parižanima, vrata Camp Noua možda će opet ostati zatvorena.

Glavni problem je činjenica da ključni sektor stadiona, kapaciteta oko 45 tisuća mjesta, još uvijek nije spreman za otvaranje. To znači da bi Barcelona protiv Sociedada mogla primiti tek oko 27 tisuća navijača, dok bi za veliki europski derbi bila prisiljena seliti se. PSG i UEFA već su službeno upozoreni kako bi se izbjegle nepotrebne komplikacije.

Podsjetimo, Laporta je još 2022. uspio progurati plan renovacije kroz skupštinu i gradsko vijeće, naglašavajući da je novi Camp Nou ključan za financijsku budućnost kluba. No, rokovi su stalno probijani od povratka koji je trebao biti prošle godine, pa sve do ovog ljeta kada su čak i tradicionalni Gamper Trophy i ligaški dvoboj s Valencijom morali biti prebačeni na stadion Johan Cruyff.

Barcelona je zbog nemogućnosti igranja na svom kultnom stadionu navodno već izgubila gotovo 90 milijuna eura prihoda. Trenutno domaće utakmice igra na Montjuicu, a u međuvremenu se čak koristio i manji stadion od tek 6.000 mjesta za dvoboj s Getafeom.

Optimisti u klubu vjeruju da će Camp Nou konačno biti spreman do kraja rujna, ali s obzirom na dosadašnja kašnjenja navijači se s pravom pitaju hoće li se europske noći vratiti na Camp Nou ili će Barcelona do daljnjega morati lutati s privremenim rješenjima.

