Najveći svih vremena ne razmišlja o odlasku: Amerikanci tvrde da ostaje

Lionel Messi zasad ne napušta Ameriku jer prema informacijama ESPN-a, Inter Miami i njegov vlasnik David Beckham pripremaju novi višegodišnji ugovor kojim bi argentinska superzvijezda ostala u klubu još neko vrijeme.

Prema dostupnim izvorima, dogovor je gotovo finaliziran, a preostaje tek uskladiti nekoliko detalja prije nego što ugovor bude poslan na odobrenje Major League Socceru.

U posljednjim mjesecima kružile su glasine o mogućem Messijevom povratku u Europu ili odlasku u Saudijsku Arabiju, gdje je Al Ahli bio spreman "učiniti sve" kako bi ga doveo. Saudijska liga već je ranije pokušala privući Messija vrtoglavim ciframa nakon njegovog odlaska iz PSG-a, no on se tada odlučio za Miami iako uz ugovor koji je također donio ogromnu zaradu.

Messi je u Inter stigao 2023. godine, a već u prvoj sezoni osvojio je Leagues Cup i postavio rekord lige po broju bodova s klubom, koji je 2024. uzeo i Supporters’ Shield. Ipak, uslijedilo je razočaranje u doigravanju, gdje je Miami ispao već u prvom krugu od Atlante United.

Ove sezone momčad drži šesto mjesto Istočne konferencije, ali uz tri utakmice manje od vodećih ekipa.

Statistike govore same za sebe jer u 46 nastupa za Inter Miami (od čega 38 u prvih 11), Messi je zabio 41 gol i podijelio 22 asistencije. Klub je u potpunosti izgrađen oko njega: uz njega su dovedeni treneri povezani s njegovom karijerom, kao i bivši suigrači iz Barcelone Jordi Alba, Sergio Busquets i Luis Suárez. Trenutno je čak devet Argentinaca u rosteru kluba.

