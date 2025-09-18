Navijač Liverpoola koji se zakačio sa Simeoneom ispričao što se točno dogodilo: 'Malo je kukavica'

Večer Lige prvaka na Anfieldu nije puna napetosti samo zbog Van Dijkovog gola u sudačkoj nadoknadi, već i zbog onoga što se dogodilo navijaču Liverpoola te Diegu Simeoneu i njegovom trenerskom stožeru u Atleticu.

Navijač Jonathan Luke Poulter izazvao je pomutnju praveći opscene geste dok su igrači Atletica i ostatak klupe slavili Llorenteov izjednačujući gol prije odlučujućeg Liverpoolova gola. Incident je završio bocom bačenom na njega i pljuvanjem od strane Simeoneovog trenerskog stožera na tribine.

Malo tko je znao o Poulteru jest da je 2015. osuđen zbog incidenta na posljednjoj utakmici Stevena Gerrarda na Anfieldu. Tog dana, sa samo 20 godina, ignorirao je molbe Davida Highama da premjesti transparent koji je blokirao pogled njegovoj supruzi u invalidskim kolicima, izvijestio je The Mirror. Poulter je u to vrijeme negirao da se upuštao u uvredljivo ili prijeteće ponašanje, niti je koristio uvredljive riječi kako bi izazvao uznemiravanje, uzbunu ili nevolju poslijepodne 16. travnja.

Međutim, Prekršajni sud u Seftonu osudio ga je na trogodišnju zabranu ulaska na stadion i osmotjedni policijski sat između 21 i 6 sati ujutro.

Poulter objašnjava svoju verziju

Navijač Liverpoola iznio je svoju verziju o tome što se dogodilo s Cholom Simeoneom na Anfieldu putem videa koji je objavio na društvenoj mreži 'X'.

"Želim razgovarati o tome što se sinoć dogodilo sa Simeoneom. Mislim da je pomalo kukavica. Kad je ušao i govorio na konferenciji za novinare nakon utakmice, španjolski mediji pitali su ga što je rečeno, je li to bilo rasističko ili o ratu za Falklande ili bilo čemu sličnom. Nisam rekao ništa rasističko niti spomenuo rat ili sve te gluposti... Ali stvarnost je da su ga pitali, a on je otišao, ostavljajući sve otvorenim za nagađanja."

Navijač Liverpoola ustvrdio je da su njegove uvrede normalne u nogometu, simulirajući situaciju u kojoj je objasnio da mu pokazuje prstom govoreći: "Je*i se." Također je ustvrdio da su i Simeone i njegov pomoćnik na isti način provocirali navijače nakon izjednačujućeg gola Atletica.

"Kad su zabili izjednačujući gol, slavili su pred nama, a kasnije mi je prišao njegov pomoćnik i pljunuo me."

