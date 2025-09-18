Net.hr ekskluzivno doznaje što se stvarno događa u HNS-u

Što se događa u Hrvatskom nogometnom savezu? Pita se hrvatska nogometna javnost nakon niza kadrovskih aktivnosti. Dakle, u kratko vrijeme unutar sustava HNS-a dogodile su se značajne promjene. U slučaju oko sudačke liste (Dadić) stvari su zaključene raspuštanjem Sudačke komisije.

Jurica Jurjević je otišao iz HNS-a jer je dobio bolju ponudu za posao i otišao je raditi kao šef jedne javne tvrtke u gradu Velika Gorica. Razlozi zašto je otišao iz HNS-a su, osim bolje ponude i razlozi koji su privatne naravi. Nije istina da je Josip Jurjević, tvrdi nam dobro obaviješteni izvor, otišao iz HNS-a zbog sukoba. Isto tako, Marijan Kustić želi zatvoriti svoj drugi mandat na besprijekoran način bez ikakvih repova iza sebe. U skladu s tim dogodile su se promjene unutar Saveza. Dakle, unutar HNS-a nema nikakvih sukoba i borbe za prevlast i Marijan Kustić u potpunosti kontrola sve procese. HNS je i dalje na liniji toga da hrvatska nogometna reprezentacija ostvaruje i dalje vrhunske rezultate.

U slučaju oko liste kontrolora (Bruno Marić) stvar je zaključena odstupanjem bivšeg povjerenika za suđenje. Prethodno je u mirovinu otišao povjerenik za natjecanje Josip Brezni. Prošlog tjedna s pozicije povjerenika za sigurnost odstupio je Jurica Jurjević.

U ovom tjednu odstupio je voditelj natjecanja i zamjenik glavnog tajnika HNS-a Neven Šprajcer. Na njegovo mjesto Izvršni je odbor HNS-a postavio je Josipa Tomaška. Iako mnogi spekuliraju o kojekakvim sukobima unutar HNS-a i borbi za prevlast unutar Saveza, kao i djelovanju Kustiću, predsjedniku HNS-a iza leđa (uvrštenje suca Dadića na listu), to nije istina. Portal Net.hr saznaje pravu i jedinu istinu. Iz dobro obaviještenih izvora bliskih vrhu Saveza, Net.hr ekskluzivno doznaje što se valja iza brda u HNS-u...

TV prava su prodana za rekordni iznos, gledanost SHNL-a je bolja nego ikad. Sukladno sa tim, očigledno je da se u HNS-u neke stvari dobro rade. Između ostalog, vrhuška HNS-a ima podršku samog vrha vlasti u Hrvatskoj da ovako i dalje nastave voditi krovnu organizaciju nogometa u Hrvata.

TV prava su prodana za rekordni iznos, gledanost SHNL-a je bolja nego ikad. Sukladno sa tim, očigledno je da se u HNS-u neke stvari dobro rade. Između ostalog, vrhuška HNS-a ima podršku samog vrha vlasti u Hrvatskoj da ovako i dalje nastave voditi krovnu organizaciju nogometa u Hrvata. Marijan Kustić ima otvorene ruke i želi, između ostalog, biti čistih ruku. Želja mu je ostati zapamćen kao najuspješniji predsjednik HNS-a u povijesti i ne želi da bude iti jedan jedini rep nakon njegovog mandata...

Što se tiče odnosa HNS-a s Dinamom i Hajdukom, Marijan Kustić je javno komunicirao kako je Savez na raspolaganju svima, te da je zajednički interes da naši najveći nogometni klubovi budu jaki. Upravo je Marijan Kustić, nakon svog dolaska u HNS, otvorio Savez javnosti i vratio reprezentaciju u Split.

