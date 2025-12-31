Pali u Dubravi, kod njih našli nemoguće količine! Ovo je sve trebalo završiti na cesti...
'Navedena pirotehnička sredstva su oduzeta, a zbog kršenja Zakona o eksplozivnim tvarima te proizvodnji i prometu oružja podnesen je optužni prijedlog Općinskom sudu u Zagrebu'
Zagrebačka policija u utorak je na području Dubrave zaplijenila više od 28.000 komada pirotehničkih sredstava. Zbog nezakonitog posjedovanja pirotehnika privedene su dvije osobe.
Prvo je oko 17 sati uhićen muškarac (33) u Konjščinskoj ulici zbog sumnje da nedozvoljeno posjeduje pirotehnička sredstva. Policija mu je tada pretražila kuću i pronašla ukupno 3327 komada pirotehničkih sredstava kategorije F1, F2, F3 i F4.
Pronašli mu pirotehniku u autu
Nešto kasnije, oko 17.40, policija je u Derventskoj ulici uočila osobni automobil kojeg su pregledali izvana i uočili da se u njemu nalazi velika količina pirotehnike.
Kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je da auto pripada prethodno uhićenom muškarcu (33). On im je potom dragovoljno predao ukupno 2259 komada pirotehničkih sredstava raznih kategorija.
"Navedena pirotehnička sredstva su oduzeta, a zbog počinjenih prekršaja iz članka 62. stavka 6. i članka 62. stavka 8. Zakona o eksplozivnim tvarima te proizvodnji i prometu oružja protiv muškarca je podnesen optužni prijedlog Općinskom sudu u Zagrebu", priopćila je policija.
Drugo uhićenje
Istog dana, oko 18.30 sati, policija je u Jasenovačkoj ulici zatekla nepoznatog muškarca koji je u svoj automobil stavljao kutije s pirotehnikom.
Utvrđeno je da se radi o muškarcu (36) koji je dragovoljno predao tri kutije u kojima se nalazi ukupno 810 pirotehničkih sredstava kategorije F2.
Muškarac je odmah uhićen te je u nastavku postupanja iz natkrivenog prostora uz kuću dragovoljno izručio 2314 komada pirotehnike kategorija F1, F2 i F3.
"Navedena pirotehnička sredstva su oduzeta, a zbog počinjenih prekršaja iz članka 62. stavka 6. i članka 62. stavka 8. Zakona o eksplozivnim tvarima te proizvodnji i prometu oružja protiv muškarca je podnesen optužni prijedlog Općinskom sudu u Zagrebu. Danas 31. prosinca muškarac je doveden na nadležni prekršajni sud u Zagrebu", rekli su iz policije.
