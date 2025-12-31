Pali u Dubravi, kod njih našli nemoguće količine! Ovo je sve trebalo završiti na cesti...

Zagrebačka policija u utorak je na području Dubrave zaplijenila više od 28.000 komada pirotehničkih sredstava. Zbog nezakonitog posjedovanja pirotehnika privedene su dvije osobe.

Foto: Pu Zagrebačka

Prvo je oko 17 sati uhićen muškarac (33) u Konjščinskoj ulici zbog sumnje da nedozvoljeno posjeduje pirotehnička sredstva. Policija mu je tada pretražila kuću i pronašla ukupno 3327 komada pirotehničkih sredstava kategorije F1, F2, F3 i F4.

Pronašli mu pirotehniku u autu

Nešto kasnije, oko 17.40, policija je u Derventskoj ulici uočila osobni automobil kojeg su pregledali izvana i uočili da se u njemu nalazi velika količina pirotehnike.

Kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je da auto pripada prethodno uhićenom muškarcu (33). On im je potom dragovoljno predao ukupno 2259 komada pirotehničkih sredstava raznih kategorija.

Foto: Pu Zagrebačka

"Navedena pirotehnička sredstva su oduzeta, a zbog počinjenih prekršaja iz članka 62. stavka 6. i članka 62. stavka 8. Zakona o eksplozivnim tvarima te proizvodnji i prometu oružja protiv muškarca je podnesen optužni prijedlog Općinskom sudu u Zagrebu", priopćila je policija.

Drugo uhićenje

Istog dana, oko 18.30 sati, policija je u Jasenovačkoj ulici zatekla nepoznatog muškarca koji je u svoj automobil stavljao kutije s pirotehnikom.

Utvrđeno je da se radi o muškarcu (36) koji je dragovoljno predao tri kutije u kojima se nalazi ukupno 810 pirotehničkih sredstava kategorije F2.

Foto: Pu Zagrebačka

Muškarac je odmah uhićen te je u nastavku postupanja iz natkrivenog prostora uz kuću dragovoljno izručio 2314 komada pirotehnike kategorija F1, F2 i F3.

"Navedena pirotehnička sredstva su oduzeta, a zbog počinjenih prekršaja iz članka 62. stavka 6. i članka 62. stavka 8. Zakona o eksplozivnim tvarima te proizvodnji i prometu oružja protiv muškarca je podnesen optužni prijedlog Općinskom sudu u Zagrebu. Danas 31. prosinca muškarac je doveden na nadležni prekršajni sud u Zagrebu", rekli su iz policije.

