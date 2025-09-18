ZAHVALIO HAJDUKU /

Rakitićeva objava s Poljuda postala hit: Javio se i Iniesta, evo što mu je napisao

Rakitićeva objava s Poljuda postala hit: Javio se i Iniesta, evo što mu je napisao
Foto: Sime Zelic/pixsell

Javio se i Rakitićev kum koji je komentirao stajling uz motikon plakanja od smijeha

18.9.2025.
18:20
SPORTSKI.NET
Sime Zelic/pixsell
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Ivan Rakitić je travnjak zamijenio uredom, a prvi poslovi obavljeni na poslu tehničkog direktora u Hajduku nagovještaju kako će i u toj karijeri biti sjajan. 

"Dva mjeseca u ovom novom poslu, moj prvi prijelazni rok izvan terena i daleko od priprema. Puno naučenog i još više motivacije za izazove koji dolaze. Hvala Hajduku i Goranu Vučeviću na prilici i povjerenju", napisao je u objavi na društvenim mrežama, a vrlo brzo dobio i veliki broj zanimljivih komentara. 

Tako se javio i Andres Iniesta

"Ovo je već druga razina brate", napisao je legendarni Španjolac kome je brže-bolje netko dodao 'vrime je'. 

Javio se i Rakitićev kum koji je komentirao 'stajling' budući da je među fotografijama i ona u kojoj je Rakitić s naočalama za laptopom. 

"Dobro ti cvike stoje", napisao je poznati splitski ugostitelj Marko Bralić Keto uz emotikon plakanja od smijeha. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Ivan Rakitic (@ivanrakitic)

POGLEDAJTE VIDEO: Gabrijel Veočić s broncom oko vrata otkrio pakleni plan za budućnost: 'Od malena imam jedan cilj...'

Ivan RakitićHajduk
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
ZAHVALIO HAJDUKU /
Rakitićeva objava s Poljuda postala hit: Javio se i Iniesta, evo što mu je napisao