Rakitićeva objava s Poljuda postala hit: Javio se i Iniesta, evo što mu je napisao

Ivan Rakitić je travnjak zamijenio uredom, a prvi poslovi obavljeni na poslu tehničkog direktora u Hajduku nagovještaju kako će i u toj karijeri biti sjajan.

"Dva mjeseca u ovom novom poslu, moj prvi prijelazni rok izvan terena i daleko od priprema. Puno naučenog i još više motivacije za izazove koji dolaze. Hvala Hajduku i Goranu Vučeviću na prilici i povjerenju", napisao je u objavi na društvenim mrežama, a vrlo brzo dobio i veliki broj zanimljivih komentara.

Tako se javio i Andres Iniesta.

"Ovo je već druga razina brate", napisao je legendarni Španjolac kome je brže-bolje netko dodao 'vrime je'.

Javio se i Rakitićev kum koji je komentirao 'stajling' budući da je među fotografijama i ona u kojoj je Rakitić s naočalama za laptopom.

"Dobro ti cvike stoje", napisao je poznati splitski ugostitelj Marko Bralić Keto uz emotikon plakanja od smijeha.

