Rani termini počastili s devet golova: U večernjem programu čekaju četiri poslastice

1. kolo Lige prvaka - treći dan

Club Brugge - Monaco 4-1

FC Copenhagen - Bayer Leverkusen 2-2

Manchester City - Napoli 0-0 (21.00)

Newcastle - Barcelona 0-0 (21.00)

Eintracht Frankfurt - Galatasaray 0-0 (21.00)

Sporting - Kairat 0-0 (21.00)

Gvardiol jedini Hrvat u akciji večeras u Ligi prvaka

20.00- Izašli su sastavi, od Hrvatskih predstavnika Joško Gvardiol počinje od prve minute u dresu Manchester Citya, dok se na Etihad od prve minute vraća Kevin De Bruyne nakon 9 sezona kojih je belgijac odigrao u dresu svijetlo plavih. Od ostalih utakmica skupocjeno pojačanje Newcastla od 85 miljuna eura Nick Woltemade započeti će susret protiv Barcelone sa klupe, dok Hansi Flick šalje sastav: Garcia- Martin- Cubarsi- Araujo- Kounde- Pedri- De Jong- Rashford- Lopez- Raphinha- Lewandowski

19.36 - Za razliku od sinoćnjeg programa tijekom kojeg je zaigralo čak četvero Hrvata, večeras nastupa samo Joško Gvardiol u dresu Manchester Cityja.

Najava

Treći i posljednji dan prvog kola nove sezone Lige prvaka u 18.45 otvorili su nogometaši Club Bruggea i Monaca te Kopenhagena i njemačkog giganta Bayer Leverkusena. Nakon toga u večernjem terminu od 21 sat pratit ćemo četiri utakmice. I to će biti prava ludnica...

Nogometaši Manchester Cityja dočekuju Napoli u povratku Kevina De Bruynea na Etihad, a Joško Gvardiol trebao bi krenuti od prve minute za Engleze. Uzbudljiva utakmica očekuje se i na St. James' Parku gdje će Newcastle ugostiti Barcelonu koja dolazi bez Laminea Yamala. Eintracht će u Frankfurtu ugostiti Galatasaray, dok će Sporting na domaćem travnjaku igrati protiv Kairata u povijesnom susretu i najdaljem gostovanju jedne ekipe u Ligi prvaka.

