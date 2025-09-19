Dan prije derbija u Zagrebu osvanula uvredljiva poruka za Ljubu Pavasovića Viskovića

Hajduk protiv Dinama u subotu na Poljudu igra prvi ovosezonski derbi, a dan prije utakmice u Zagrebu je osvanula poruka upućena predsjedniku Hajdukovog Nadzornog odbora Ljubi Pavasoviću Viskoviću.

Na poruci piše Ljubo=orjuna... dabogda sve izgubili", a postavljena je iznad pothodnika na Slavonskoj aveniji.

Poruka se referira na izraze koji su prije bili korišteni u navijačkom žergonu, a izraz "Dabogda sve izgubili" (uz prekrižen grb Hrvatskog nogometnog saveza) prvi su put iskoristili navijači Hajduka 2016. uoči nastupa hrvatske reprezentacije na Europskom prvenstvu.

Orjuna je Organizacija jugoslavenskih nacionalista koja je osvnovana 1921. u Splitu i zagovarala je nacionalističku Jugoslaviju. Orjunašima je bivša hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović prozvala navijače koji su na tom prvenstvu 2016. izazvali nerede na utakmici Hrvatske i Češke.

