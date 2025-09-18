A priča se da je Maksimir skup: Amerikanci grade stadion za 3,7 milijardi dolara

Američka NFL momčad Washington Commanders premostili su posljednju prepreku u svom nastojanju da izgrade novi stadion, nakon što je Vijeće Washingtona odobrilo stadion i plan razvoja vrijedan 3.7 milijardi dolara.

Vijeće je glasovalo 11-2 za nastavak izgradnje stadiona sa 65.000 mjesta i okolnog projekta mješovite namjene na mjestu bivšeg stadiona RFK. Sporazum uključuje maloprodajne, zabavne sadržaje, prostor parka uz rijeku i između 5.000 i 6.000 pristupačnih stambenih jedinica.

Prema sporazumu, Commanders će osigurati 2.7 milijardi dolara za sam stadion, dok će doprinos grada od milijardu dolara pokriti infrastrukturu, komunalne usluge, parkiralište i rekreacijski objekt. Gradska investicija uključuje 500 milijuna dolara za infrastrukturu, više od 350 milijuna dolara za parkirne garaže i 202 milijuna dolara za komunalne usluge i prometne radove.

Prihodi od prodaje ulaznica, sponzorstava, parkiranja i oglašavanja ići će timu, dok će grad prikupljati poreze na koncesije, robu i parkiranje.

'Povijesni dan'

Ekipa Washingtona, koja je od 1933. do 2020. nosila ime Redskinsi, također je razmatrala lokacije u Marylandu i Virginiji prije nego što su odabrali kampus stadiona RFK na kojem su igrali od 1961. do 1996. i osvojili tri Super Bowla. Od 1997. svoje domaće utakmice igraju na stadionu Northwest.

"Danas je povijesni dan za DC, organizaciju Commandersa i naše navijače. Uz odobrenje Vijeća, sada možemo krenuti naprijed s transformativnim projektom koji će donijeti trajni gospodarski rast našem gradu," poručio je vlasnik Josh Harris.

Gradnja bi trebala početi 2026. i trajati četiri godine. Commandersi očekuju da će svake godine ugostiti do 200 događaja, od NFL utakmica i koncerata i drugih sportskih natjecanja.

