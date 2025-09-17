Velšanin trčao s porukom o Isusu na glavi, sad bi Britanci mogli imati ozbiljnih problema

Jeremiah Azu, britanski sprinter, ispao je u polufinalu utrke na 100 metara na Svjetskom atletskom prvenstvu, a nakon utrke našao se u centru pažnje jer je trčao s trakom na kojoj je pisalo "100% Isus".

Nakon utrke je Međunarodna atletska organizacija upozorila Azua da tu traku neće smjeti nositi na štafeti 4x100 metara u subotu jer to krši članak 50 Pravila Olimpijske povelje u kojemu stoji sljedeće:

"Nikakva vrsta demonstracije ili političke, vjerske ili rasne propagande nije dopuštena na bilo kojem olimpijskom mjestu, borilištu ili drugim područjima".

Foto: Profimedia

Foto: Profimedia

Ako se Azu pojavi s tom trakom, to bi moglo čak diskvalificirati britansku štafetu iz utrke.

Foto: Profimedia

Azu, prvi velški atletičar koji je 100 metara istrčao ispod 10 sekundi, tu traku nosi u čast svog oca koji je propovjednik.

