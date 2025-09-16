Tokijska eksplozija: Kipyegon ispisala povijest, Tinch šokirao olimpijskog prvaka!

Kenijska trkačica Faith Kipyegon (31) potvrdila je svoj status najbolje srednjoprugašice svih vremena, ona je na Svjetskom atletskom prvenstvu u Tokiju osvojila svoj četvrti naslov svjetske prvakinje na 1500 metara.

Kipyegon je zasjela na čelo utrke od prvoga metra te diktirala tempo koji nije mogla pratiti niti jedna od konkurentica. Na cilj je stigla s vremenom 3:52.15 minuta. Srebro je osvojila još jedna Kenijka Dorcus Ewoi (26) s osobnim rekordom od 3:54.92, dok je brončana Australka Jessica Hull (28) trčala 3:55.16 i tako za devet stotinki nadmašila četvrtu Nelly Chepchirchir i tako spriječila trostruko kenijsko slavlje.

Kipyegon je na 1500 metara osvajala zlata i u Londonu 2017., Eugeneu 2022. te Budimpešti 2023., dok je u Pekingu 2015. i Dohi 2019. bila srebrna. Usto ima i tri olimpijska zlata te je svjetska rekorderka u ovoj disciplini.

Sljedeći izazov bit će joj obaniti naslov svjetske prvakinje na 5000 metara osvojen prije dvije godine u Budimpešti. Inače, Kipyegon je i svjetska rekorderka te olimpijska pobjednica i na toj dionici.

Amerikanac Cordell Tinch (25) novi je svjetski prvak na 110 metara s preponama, on je u finalu Svjetskog atletskog prvenstva u Tokiju potvrdio status najvećeg favorita jer je u Japan stigao s najboljim rezultatom sezone.

Mladi je Tinch jedini uspio trčati ispod 13 sekundi, ciljem je prošao u vremenu 12.99.

Srebro i broncu osvojili su Jamajčani Orlando Bennett (25) i Tyler Mason (29), obojica su u finalu trčala osobne rekorde, Bennett 13.08, a Mason 13.12 sekundi.

Trostruki uzastopni svjetski prvak i aktualni olimpijski pobjednik, Amerikanac Grant Holloway (27) "zapeo" je u polufinalu završivši tek sedmi u svojoj skupini te tako potvrdio kako nije dobro tempirao formu za ovo natjecanje.

