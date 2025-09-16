Plivačica koja je osvojila svijet kreće u novi izazov: Levačić 'bježi' iz hladnih voda Alcatraza!

Hrvatska daljinska plivačica Dina Levačić (29) u utorak je najavila kako će krajem ovog mjeseca u San Franciscu plivati 16 kilometara oko Long Islanda te tri kilometra dugo plivanje od Alcatraza do obale, rekavši da se pripremila za tamošnju hladniju temperaturu mora i pojačana morska strujanja.

'Plivanje od obale do Long Islanda i oko njega nazad do obale planirala sam za 28. rujna, a 16 kilometara tog plivanja može trajati i do osam sati što ovisi od morskih strujanja koja su tamo pojačana,"'rekla je Levačić na konferenciji za novinare.

Za plivanje od Alcatraza do obale datum će se odrediti naknadno, ovisno o vremenskim prilikama. Po njenim riječima, temperatura mora na dionicama kojima će plivati je do 16 stupnjeva.

'Pripremala sam se mjesec i pol dana za ova dva daljinska plivanja i hladniju temperaturu mora,' poručila je.

Dina Levačić je ove godine primljena u Međunarodnu kuću slavnih plivačkih maratonaca (International Marathon Swimming Hall of Fame) na Jersey Islandu. To je najveća čast koju neka maratonska plivačica može dobiti. Ona je preplivala Oceanovih sedam maratona i najmlađa je žena u povijesti kojoj je to uspjelo. Skupinu tih Velikih Sedam plivačkih maratona čine Cookov prolaz na Novom Zelandu, prolaz Catalina u Kaliforniji, kanal La Manche u Europi, prolaz Molokaʻi na Havajima, Tsugaru u Japanu, Gibraltarska vrata i Sjeverni kanal između Sjeverne Irske i Škotske.

Dina Levačić 2023. godine izabrana je za najbolju plivačicu u svijetu na otvorenim vodama po izboru Međunarodne plivačke organizacije na otvorenim vodama (WOWSA)

