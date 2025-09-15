F1 revolucija: Od 2026. gledamo drukčije bolide i još uzbudljivije utrke na RTL-u

Formula 1 ulazi u novu eru. Od 2026. godine na snagu stupaju pravila koja donose najveće promjene u cijeloj jednoj generaciji. Bolidi će izgledati drugačije, zvučat će drukčije, a trebali bi biti okretniji, sigurniji i održiviji.

Prema viziji FIA-e, automobili budućnosti bit će manji, lakši i s većim udjelom električne snage. No upravo taj prijelaz mogao bi izazvati značajne razlike među ekipama. Procjene pokazuju da bi razmak između najbržeg i najsporijeg bolida mogao biti i do četiri sekunde po krugu, što je u F1 golema razlika. O tome je za Associated Press govorio Nikolas Tombazis, FIA-in direktor za jednosjede:

'Sljedeće godine očekuje nas veća neizvjesnost u performansama. Imamo nove proizvođače i nova pravila, a kombinacija toga može značiti da će u nekim situacijama postojati veći razmaci.'

U F1 postoji i pravilo prema kojem bolidi ne smiju biti sporiji više od 107% od najbržeg u kvalifikacijama, no Tombazis vjeruje da to neće biti problem: 'Iskreno, mislim da je malo vjerojatno da će itko biti ispod te granice.'

Veliko pitanje bit će i kako će vozači upravljati energijom. Naglasak na električni pogon mogao bi utrkivanje pretvoriti u svojevrsnu igru taktike. Tombazis ipak smiruje: 'Ne želimo da se vožnja pretvori u partiju šaha u kojoj je sve pitanje potrošnje energije i strategije punjenja.'

Novi sustav predviđa određene olakšice za proizvođače koji zaostanu. Ako motor bude preslab ili nepouzdan, FIA može dopustiti prekoračenje limita troškova kako bi se omogućilo hvatanje priključka. Tombazis kaže da je to jedini način da se izbjegne vječna agonija momčadi koje bi inače uvijek bile na začelju.

Promjene bi se mogle osjetiti i na utrkama po kiši. Današnji bolidi proizvode previše prskanja, pa gledatelji često ostanu uskraćeni za pravi spektakl, kao što je bio slučaj u Belgiji 2021. gdje gotovo nije bilo vožnje pod zelenom zastavom. Novi dizajn podnica trebao bi smanjiti taj problem. 'Ne mogu reći da imamo potpuno povjerenje u to kako će se bolidi ponašati na kiši, ali radimo na rješenjima kako se takve situacije više ne bi ponovile' dodao je Tombazis.

