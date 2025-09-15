NEOPISIVA TUGA /

Zubčić se oprostio od skijaša koji je tragično stradao dan prije svog 26. rođendana

15.9.2025.
22:26
 Talijanski skijaš Matteo Franzoso (25) preminuo je u bolnici u Santiagu nakon pada tijekom treninga u čileanskoj La Parvi dan prije svog 26. rođendana.

Franzoso je u subotu zadobio tešku ozljedu glave prilikom pada na treningu. Odmah je prevezen helikopterom hitne pomoći u 50 km udaljeni Santiago gdje primljen na jedinicu intenzivne njege i stavljen u medicinski induciranu komu. Nažalost, njegovo stanje se pogoršalo i liječnici su morali proglasiti smrt.

Od Franzosa se oprostio i hrvatski skijaš Filip Zubčić koji je na Instagramu uz njegovu fotografiju napisao 'RIP Matteo".

Zubčićevu objavu možete pogledati OVDJE.

