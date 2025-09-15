Janica Kostelić o usporedbama sa Zrinkom Ljutić: 'Apsolutno je besmisleno... U ovom dobu ne bih se snašla'

Najbolja hrvatska skijašica svih vremena i jedna od najboljih u povijesti skijanja, Janica Kostelić, u sklopu projekta “Sat za nas” govorila je o mentalnim i praktičnim izazovima modernog roditeljstva. Nakon toga, u velikom ekskluzivnom razgovoru, prvi put je iskreno otkrila što misli o uspjesima Zrinke Ljutić. S Janicom je razgovarao Boris Jovičić.

Janice, bili ste jednako zanimljiva analitičarka projekta 'Sat za nas', no ono što me najviše zainteresiralo jest izazov s kojim ste sada suočeni – roditeljstvo. Možete li povući paralelu, koliko vas je sport oblikovao i što od toga prenosite u roditeljstvo?

'Definitivno sport čovjeka nauči kako biti uporan, dosljedan i odgovoran, a to su osobine koje su u roditeljstvu itekako poželjne. S te strane, sport doista olakšava roditeljstvo, ako se tako može reći. No, kako sam spomenula i na panelu nijedan trening, nijedna olimpijska medalja, nijedno svjetsko prvenstvo nije toliko iscrpljujuće, pogotovo psihički, kao roditeljstvo. Nijedan dan nije isti, svaki sat donosi nešto novo, neki novi izazov. To je, barem za mene, bilo puno zahtjevnije nego sve medalje i treninzi zajedno.'

Pravite li se da djecu odgajate „kao tata“, onako strože?

'Ne, nikad nisam razmišljala o tome niti se stavljala u taj kontekst. Više sam bliža ulozi majke i to mi je prirodno.'

Zanimljivo je da Zrinki Ljutić često pomažete mentalno, kao podrška. Kako to izgleda?

'To nije ništa posebno, više je u prijateljskom smislu. Ona je još mlada djevojka i sama je svjesna ozbiljnosti situacije u kojoj se nalazi, kao i velikih očekivanja možda i većih nego što ih ima sama od sebe. Povremeno mi se obrati, a ja sam dosta jednostavna i praktična osoba, što njoj odgovara jer ne filozofiram puno. Kod mene su stvari jednostavne. Kroz godine je zaista sazrela u stabilnu i pametnu curu koja zna stvari staviti u pravu perspektivu. Mislim da to često i sami ne znamo dovoljno dobro – niti sebe dovoljno poznajemo da bismo mogli ispravno postaviti vlastita očekivanja.'

Koliko sam uspio razgovarati s vama i s njom, čini se da ljudi povlače crte usporedbe. Je li to besmisleno?

'Apsolutno je besmisleno uspoređivati ljude. Meni osobno bilo bi silno naporno da me stalno netko maltretira usporedbama: „Janica ovako, Janica onako“. Zrinka niti treba, niti mora biti Janica. Ona je Zrinka i postizat će svoje rezultate. Treba ju pustiti da bude ono što jest. Na kraju krajeva, u moje vrijeme bilo je lakše, a da mene stavite u ovo doba, nisam sigurna da bih postigla iste rezultate. Danas postoji toliko stvari koje mladi sportaš mora nositi, a nije još izgrađena osoba. Sve je puno intenzivnije i zahtjevnije. Iskreno, da sam se ja našla u ovom dobu, mislim da se ne bih snašla.'

A koju poruku šalje Zrinki i hoćemo li ju vidjeti uskoro uz stazu – pogledajte u videu na vrhu članka.