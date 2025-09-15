Svi pričaju o Modriću, Dinamovom šokantnom porazu i Čilićevom neviđenom ispadu

Još jedan bogati sportski vikend je iza nas, a na terenima i borilištima u Hrvatskoj i diljem svijeta nije nedostajalo uzbuđenja. Od domaćih nogometnih utakmica i novih preokreta u SHNL-u, preko teniskih borbi u Davis Cupu, pa sve do finala 42. izdanja EuroBasketa, boksačkog spektakla u Las Vegasu i povijesnog trenutka u Serie A – donosi vam Vikend Retrovizor Net.hr-a. Ovo je naš izbor najvažnijih događaja proteklog vikenda...

Vikend Retrovizor čitajte svakog ponedjeljka ujutro na portalu Net.hr

Gorica i Varaždin šokirali Dinamo i Hajduk

Dinamo je na Maksimiru doživio šokantan poraz od Gorice u 6. kolu SHNL-a i propustio pobjeći Hajduku na +3 uoči subotnjeg velikog derbija na Poljudu. Gorica je u nedjelju navečer povela u 21. minuti kada je španjolski nogometaš Iker Pozo pogodio Dinamovu mrežu. Još su se više velikom iznenađenju gosti približili u 48. minuti kada je Žan Trontelj pogodio za 2-0. Do kraja susreta Dinamo je tek smanjio golom Sandra Kulenovića u 57., dok je domaćin od 62. minute imao igrača manje nakon nesmotrenog isključenja Luke Stojkovića. Gorica se popela na šesto mjesto i sada ima osam bodova. Varaždinci su u subotu priredili iznenađenje i srušili favorizirani Hajduk na svom stadionu rezultatom 2-0. Hajduk, koji se bori za naslov prvaka, djelovao je blijedo i bezidejno, dok je Varaždin odigrao jednu od najboljih utakmica sezone. Golovi su pali u pravim trenucima i donijeli veliko slavlje domaćim navijačima. Ovo je bila prva pobjeda Varaždina nad Hajdukom nakon gotovo deset godina, što dodatno naglašava težinu ovog trijumfa.

Hrvatska izgubila od Francuske u Davis Cupu

Hrvatska teniska reprezentacija doživjela je poraz od Francuske u Davis Cupu u Osijeku. Iako je naša muška teniska reprezentacija imala velike ambicije, Francuzi su se pokazali kao prejak protivnik i plasirali se u četvrtfinale Davis Cupa. Ključni mečevi otišli su na njihovu stranu, a hrvatski tenisači nisu uspjeli ponoviti velike uspjehe iz prijašnjih godina. Reprezentacija Francuske plasirala se tako na završni turnir u Bologni. Odlučujući, treći poen za gostujući sastav osigurao je Corentin Moutet (39. na ATP listi) koji je u četvrtom dvoboju nadjačao Marina Čilića u dva seta – 7-5, 6-4. Naš najbolji tenisač nije uspio produžiti nadu u preokret, nije uspio donijeti izjednačenje na 2-2 čime bi dao Dinu Prižmiću barem šansu da kreira senzaciju u posljednjem, petom meču i donese nam pobjedu vrijednu četvrtfinala Davis Cupa. Umjesto toga, Corentin Moutet (ATP 39) bio je X-faktor za Francuze u ovom dvoboju jer pokazao se ne samo neočekivanom već i nemogućom preprekom za hrvatske tenisače. Nakon što je slomio Prižmića u petak, ni 24 sata kasnije kompletirao je francuski trijumf pobjedom nad Marinom. Za spomenuti kako je svoju frustraciju Marin iskalio na sutkinji meča, Britanki Allison Hughes, u kritičnim trenucima drugog seta. Rijetko kad je u karijeri Međugorac tako žučno i ljutito "napao" suca, imao ispad poput ovog, a povod je bio trag loptice u gemu u kojem je Čilić izgubio servis za Moutetovih 2-1. Umjesto poena za Marina, sutkinja je pregledala trag i pokazala da je aut. Taj je poen dao Moutetu tri break-lopte (0-40) i odmah prvu iskoristio. Marin umjesto na klupu otišao je s druge strane mreže i sâm pogledati sporni trag te tek tada "poludio". Po njemu je očito to bila dobra lopta, odnosno trebao je dobiti taj poen, pa se onda s Hughes upustio u opisanu raspravu povišenih tonova. Prethodno su u prvom subotnjem susretu parova Nikola Mektić i Mate Pavić slavili protiv francuske kombinacije Benjamin Bonzi/Pierre-Hugues Herbert (6-3, 7-5) i tako u tom trenutku ukupan rezultat smanjili na 2-1. Hrvatska i Francuska posljednjih godina imaju bogatu povijest međusobnih dvoboja, a ovaj poraz dodatno pojačava rivalitet koji seže još iz finala 2018. godine.

Nijemci na europskom košarkaškom tronu

Aktualni svjetski prvaci košarkaši Njemačke osvojili su i europsko zlato i potvrdili da su uz Amerikance najbolja košarkaška nacija na planeti. U nedjeljnom finalnom ogledu u Rigi svladali su Tursku 88-83 (24-22, 16-24, 26-21, 22-16). Obje su reprezentacije do finala došle bez izgubljene utakmice na ovom EuroBasketu. Do samog kraja je neporažena ostala Njemačka koja je time po drugi put postala prvak Europe. Uz to ima jedno srebro i jednu broncu. Turska je ostala na jednoj medalji, srebru iz 2001. godine. Za spomenuti kako su košarkaši Grčke osvojili brončanu medalju na ovogodišnjem EuroBasketu nakon što su u Rigi, u utakmici za treće mjesto, bili bolji od iznenađenja turnira Finske s 92-89 (24-15, 24-19, 21-22, 23-33). Grčka je time osvojila šestu medalju s europskih prvenstava u svojoj povijesti. Sada ima dva zlata, jedno srebro i tri bronce, a posljednju je medalju, također brončanu, osvojila 2009. godine. Finska je ovom prilikom po prvi puta u svojoj povijesti ušla u polufinale EuroBasketa.

Veočić i Crawford u boksačkom fokusu

Hrvatski boks čekao je na svjetsku medalju punih 20 godina, a čekanju je kraj došao u M&S Bank Areni u Liverpoolu. Naš sjajni borac Gabrijel Veočić (24) osvojio je brončano odličje na prvom Svjetskom prvenstvu pod okriljem nove organizacije World Boxing. U polufinalnom meču poluteške kategorije zaustavio ga je dominantni Uzbekistanac Javokhir Ummataliev, koji je slavio jednoglasnom odlukom sudaca. Iako ostaje žal za finalom, Veočićev uspjeh je golem jer se na svjetskim prvenstvima ne održavaju borbe za treće mjesto, što znači da poraz u polufinalu automatski osigurava broncu. Mladi Brođanin ovime je potvrdio svoj status u samom vrhu svjetske elite. Las Vegas ugostio je u nedjelju ujutro po našem vremenu boksački spektakl koji je privukao pažnju cijelog sportskog svijeta. Čudesni američki boksač Terence Crawford (42-0, 31 KOs) pobijedio je Canela Álvareza (63-3-2, 39 KO), pred 70.482 gledatelja na Allegiant stadionu, domu NFL momčadi Las Vegas Raidersa. Crawford je ovom pobjedom ispisao povijest i postao prvi čovjek koji je ujedinio sve svjetske titule u trećoj različitoj težinskoj kategoriji u eri četiri velika pojasa (WBA, WBC, IBF, WBO), postavši apsolutni boksački vladar.

Titule je u dosadašnjoj karijeri osvajao u četiri divizije, a ovo mu je bio prvi nastup u super srednjoj kategoriji (-76,2 kg). Prije toga je bio neosporni u juniorskoj i velter kategoriji. Bio je to "rat" u ringu koji je otišao u svih 12 rundi. Suci su donijeli jednoglasnu odluku, a nakon što je proglašen pobjednik, Crawford se rasplakao. Emocije su ga svladale. Suci su na kraju ove povijesne boksačke balade bodovali 116-112, 115-113 i 115-113 za Crawforda. Ovaj meč nije samo ušao u boksačku povijest zbog statusa Crawforda i Canela koji slove za ponajbolje boksače u svojim kategorijama ikad, niti samo zbog rekordnog "gatea", već zbog toga što je ovo bio debi Zuffa Boxinga na velikoj sceni. Radi se o novoj profesionalnoj boksačkoj promociji čiji su pokretači već spomenuti Turki Alalshikh i UFC-ov čelnik Dana White. Glavni čovjek UFC-a već je ranije u više navrata istupao s tezom da je boksačko tržište postalo arhaično i fragmentirano te je predlagao centraliziran model poput UFC-a. “Summa summarum” - White želi privatizirati boks, dok je Alalshikhu cilj što lakše dogovoranje mečeva ovakvog kalibra.

"Ne znam je li ovo moj posljednji meč u karijeri. Moram sjesti sa svojim timom i vidjeti što dalje", kazao je Crawford u ringu nakon pobjede.

Canelo je u svom davanju izjava rekao:

"Nisam poražen. Već samim sudjelovanjem u ovako mečem velikom je pobjeda za mene. Ponosan sam što sam dijelio ring s ovako velikim boksačem poput Crawforda, a ako ćemo nas dvojica ponovno u ring, bila bi mi opet velika čast. Osjećam se sjajno, snažno, imam legacy".

Lukin prvijenac za Milan vrijedan zlatnih redaka

Nogometni maestro Luka Modrić upisao je svoj prvi pogodak u dresu Milana u utakmici protiv Bologne u sklopu 3. kola Serie A. Pogodak je stigao u ključnom trenutku i donio Rossonerima vrijedne bodove. Modrić je još jednom pokazao da i s 40 godina ima što za ponuditi na najvišoj razini. U reprizi prošlosezonskog finala talijanskog kupa Milan je dominirao od početka. No, sve do 61. minute su domaći igrači promašivali šanse ili pogađali suparnički okvir vrata. Ključni trenutak dogodio se u 61. minuti, a navijače je na noge podigao 40-godišnji hrvatski reprezentativac Luka Modrić. Saelemaekers je lijepo ubacio loptu u šesnaesterac gdje je natrčao Modrić i s 15 metara precizno naciljao suparničku mrežu za delirij na stadionu. Modrić je odigrao cijelu utakmicu za Milan. I do kraja je Milan napadao, ali sve je ostalo samo na tom Modrićevom pogotku. Luka Modrić (40 godina i 5 dana) upisao se u povijest postavši najstariji vezni igrač koji je postigao gol ikad u Serie A, oborivši rekord koji je postavio Nils Liedholm, također s Rossonerima (38 godina i 169 dana - 26. ožujka 1961. protiv Intera).

40 - Luka Modric (40 years and 5 days) is the oldest midfielder to score a goal in the history of #SerieA, beating the record set by Nils Liedholm, also with the Rossoneri (38 years and 169 days on March 26, 1961 against Inter). Mature. pic.twitter.com/C76631WUuV — OptaPaolo (@OptaPaolo) September 14, 2025

POGLEDAJTE VIDEO: Leonard Pijetraj u podcastu Net.hr-a 'Maksanov korner': 'Kod mene se moraju znati red, rad i disciplina'