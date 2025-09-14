Njemačka u ludom finalu i triler završnici pobijedila Tursku i postala prvak Europe

Aktualni svjetski prvaci košarkaši Njemačke osvojili su i europsko zlato, u finalnom ogledu u Rigi svladali su Tursku 88-83 (24-22, 16-24, 26-21, 22-16).

Obje su reprezentacije do finala došle bez izgubljene utakmice na ovom Eurobasketu. Do samog kraja je neporažena ostala Njemačka koja je time po drugi put postala prvak Europe. Uz to ima jedno srebro i jednu broncu. Turska je ostala na jednoj medalji, srebru iz 2001. godine.

Turska je odlično otvorila finale te je ekspresno povela 13-2. No, odgovor Njemačke bio je jednako tako munjevit. Brzo su ne samo nadoknadili zaostatak, već i poveli. Na isteku uvodnih deset minuta Njemačka je imala vodstvo 24-22.

Uslijedila je potom ravnopravna igra, ali Turska je ponovno bila ta koja je diktirala ritam. Poveli su Turci, odmor dočekali uz prednost 46-40, a nezadrživi su za njemačku obranu bili Sengun s 15 i Osman s 12 poena.

Predvođeni Franzom Wagnerom imali su Nijemci odgovor i tada te su brzo tijekom treće dionice ponovno došli u potpuni egal sa suparnikom. Prije posljednje četvrtine bilo je tek 67-66 za Tursku.

Ravnopravna borba je trajala i tada, s tim da je Turska stalno bila mali korak ispred. No, tri i pol minute prije kraja Njemačka je povela 77-76, ali je tada Kenan Sipahi povezao dvije turske trice.

Kako nitko nije očekivao dvije trice Sipahija u tom trenutku, nije se očekivala niti trica Theisa minutu i pol prije kraja za 82-81 Njemačke. Premda je odigrao još jednu prosječnu utakmicu njemački junak je i ovom prilikom bio Schroeder koji je tada povezao četiri poena i 18 sekundi prije kraja donio Njemačkoj 86-83. Turci nisu realizirali napad, a dva bacanja je pogodio Schroeder za njemačko slavlje.

Prvi strijelac Njemačke bio je Isaac Bonga s 20 poena, a tome je dodao i pet skokova. Franz Wagner je ubacio 18 uz osam skokova, a Dennis Schroeder 16 poena uz čak 12 asistencija.

Kod Turske je Alperen Sengun ubacio 28 poena uz tri skoka i tri asistencije. Cedi Osman je postigao 23 poena uz pet skokova, a Shane Larkin 13 koševa uz devet asistencija i šest skokova.

Grčkoj bronca

Košarkaši Grčke osvojili su brončanu medalju na ovogodišnjem Eurobasketu nakon što su u Rigi, u utakmici za treće mjesto, bili bolji od Finske s 92-89 (24-15, 24-19, 21-22, 23-33). Grčka je time osvojila šestu medalju s europskih prvenstava u svojoj povijesti. Sada ima dva zlata, jedno srebro i tri bronce, a posljednju je medalju, također brončanu, osvojila 2009. godine. Finska je ovom prilikom po prvi puta u svojoj povijesti ušla u polufinale Eurobasketa.

Šest sekundi prije kraja, kod 90-87 za Grčku, Valtonen je imao tri bacanja. Prva dva je pogodio, a treće promašio. No, do skoka u napadu je došao Jantunen, ali nije uspio zabiti, već je napravio prekršaj na Giannisu Antetokounmpu koji je zabio oba bacanja za 92-89 i pobjedu Grčke.

Kod Grčke je prvo ime bio Giannis Antetokounmpo koji je postigao 30 poena, a tome je dodao 17 skokova i šest asistencija. Tyler Dorsey je ubacio 20 poena uz 5-9 za tri poena, dok je Vasileios Toliopoulos postigao 15 poena.

Kod Finske je Lauri Markanen ubacio 19 poena uz deset skokova, a 18 je dodao Elias Valtonen uz pet skokova i dvije asistencije.

POGLEDAJTE VIDEO: Nije to bio Sandrin dan: Na novu medalju morat će još malo čekati