Njemačka u finalu EuroBasketa: Aktualni svjetski prvaci na krilima Schrodera slomili i Finsku

Aktualni svjetski prvaci, njemačka košarkaška reprezentacija prvi je finalist ovogodišnjeg Eurobasketa nakon što je u polufinalu u Rigi svladala Finsku sa 98-86 (30-26, 31-21, 20-26, 17-13).

Dennis Schroeder je sa 26 koševa i 12 asistencija bio najefikasniji kod Njemačke, Franz Wagner je dodao 22, dok su Olivier Nkamouah sa 21 pogotkom i 9 skokova te Lauri Markkanen 16 ubačaja i osam skokova bili najbolji kod Finske.

Finska je bolje otvorila dvoboj te povela sa 18-11, ali Njemačka je u drugom dijelu prve četvrtine ubacila 19 poena i preuzela kontrolu rezultata.

Drugu četvrtinu Njemačka je otvorila sa 8-0, odvojila se na dviznamenkastu prednost, a na krilima u tom periodu raspoloženog Wagnera stigla i do najvećih 19 pogodaka prednosti (49-30).

Posljednji nalet Finaca stigao je pred kraj treće četvrtine kada su se uspjeli primaknuti na 77-71, ali početak zadnjeg dijela opet je protekao u dominaciji Nijemaca koji su se na pet minuta prije kraja odvojili na 90-75 pa je pitanje pobjednika bilo riješeno.

Za Njemačku je ovo osma pobjeda u isto toliko nastupa na ovom Eurobasketu.

Foto: Profimedia

Njemačka je ovom pobjedom osigurala svoje četvrto odlučje s europskih prvenstava u povijesti, nakon senzacionalnog zlata 1993. osvojenog na domaćem terenu u Muenchenu, srebra iz 2005. te bronce osvojene prije tri godine opet na domaćem terenu u Berlinu. S druge strane, Finskoj je već plasman u polufinale najveći uspjeh u povijesti no za medalju će morati pobijediti u nedjelju u dvoboju za broncu.

U drugom polufinalu od 20 sati igrat će Turska i Grčka, pobjednik će se u nedjelju suprotstaviti Njemačkoj u finalu, dok će poraženi igrati protiv Finske za broncu.

