Luka Dončić nakon ispadanja s Eurobasketa napisao samo jednu riječ

Koišarkaši Njemačke, aktualni svjetski prvaci i brončani s posljednjeg EP-a, izborili su plasman u polufinale Eurobasketa u Rig pobjedom protiv Slovenije 99-91, a dan nakon utakmice prva slovenska zvijezda Luka Dončić objavio je poruku na društvenim mrežama.

Slovenija je bolje ušla u susret, a nakon prve četvrtine je vodila sa 11 razlike (32-21). Na poluvremenu je imala +6 (51-45), do bi koncem treće dionice vodila s devet koševa prednosti (74-65). Međutim, Njemačka je do kraja treće četvrtine smanjila na 70-74, a na otvaranju posljednjeg perioda serijom 7-0 povela 77-74.

Šest minuta prije kraja susreta Njemačka je imala 84-79, no Slovenija se nije predavala i serijom 7-1 okrenula je rezultat u vodstvo 86-85. Uslijedila je njemačka serija 11-2 nakon koje se Slovenija više nije uspjela vratiti u meč.

U porazu od Njemačke na slovenskoj strani briljirao je Luka Dončić sa 39 koševa, 10 skokova i sedam asistencija.

Nakon utakmice Dončić se oglasio na društvenim mrežama, objavio fotografiju reprezentacije i uz to samo napisao jednu riječ - "Ponosan".

Foto: Luka Dončić/instagram

POGLEDAJTE VIDEO: Donosimo reakcije na poruku crnogorskih navijača