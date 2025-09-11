Slovenski novinar: 'Dončić je magija i ljudska veličina, a Jokić je pokazao nepoštovanje prema kolegama'

Slovenija je skoro opet priredila veliko iznenađenje na velikim natjecanjima. Izabranici Aleksandera Sekulića imali su svjetske prvake na konopcima, ali Njemačka se nekako uspjela izvući i slaviti 99:91. Ono što svakako upada u oči su sudačke odluke koje su u nekim trenucima bile, možemo reći diskutabilne.

O utakmici s Njemačkom, Luki Dončiću, izborničkoj poziciji Aleksandera Sekulića, polufinalnim susretima te iznenađujućem ispadanju Srbije razgovarali smo s poznatim slovenskim novinarom iz 24ur, Milanom Doknićem.

Kako ste vi vidjeli ovu dramu s Nijemcima i kako nacija gleda na taj poraz?

Ja osobno mislim da je to bila jedna nevjerojatna predstava slovenske reprezentacije. To da je Luka odigrao maestralno je postalo već normalno, ali ovaj put su i svi ostali što se tiče želje, borbe, energije, igre u obrani, pristupu... sve je bilo na nevjerojatnoj razini. Pazite, mi smo svjetske prvake doveli do toga da se prije zadnje četvrtine boje hoće li ispasti, a igrali su odlično. Postoje neke priče oko sudaca koje su razumljive, dogodilo se dosta nekih čudnih odluka, ali to bi zapravo trebali očekivati protiv takve jedne reprezentacije jer i organizatorima je u cilju da malo više Nijemaca dođe u Rigu nego Slovenaca, ako me razumijete, ali pustimo to sa strane. Ponos je u svakom slučaju prisutan i kod nas novinara koji su bili tamo, a i kod svih Slovenaca.

Imate li što poručiti igračima?

Svi su ponosni na igrače, ali što možemo, to je košarka. Ali, kada malo bolje razmislim, to da neka 'velika' reprezentacije dobije 'malu' se često događa, možda i prečesto, a nije da je to pokazano na terenu.

Što se moglo napraviti da rezultat ode u vašu korist?

Da je Luka pogodio još koji koš više tko zna što bi bilo, ali to nije nešto s čime se trebamo opterećivati. Ja mislim da momci ne bi mogli više dati nego što su dali. Pričali smo s ljudima iz stožera, igrači su plakali jer su dali sve od sebe, nije bilo nikakve rezerve, dali su apsolutno sve od sebe.

Smatrate li da je ovakvom predstavom izbornik osigurao nastavak karijere na slovenskoj izborničkoj poziciji?

Pričali smo s našim izbornikom Sekulićem, on je rekao da bi htio ostati, predsjednik saveza je također rekao da bi htio da baš on ostane. Bilo je tu puno pritiska koji se skupljao kroz godine, ali realno kada se samo gleda ovo prvenstvo i nakon utakmice s Njemačkom nema se što zamjeriti. Dosta toga je moglo drugačije, ali ova utakmica s Njemačkom je pokazatelj koje su granice slovenske reprezentacije. Tako da, ovaj nastup na ovom prvenstvu nikako nije pokazatelj da Aleksander Sekulić treba otići s mjesta izbornika. Ako netko i dalje želi da Aleksander Sekulić napusti ovu reprezentaciju, onda je to isključivo zbog nekih prijašnjih događaja ili nekih osobnih stvari koje ima s njim.

Luka je opet bio nevjerojatan. Kako vi vidite njegov nastup na Eurobasketu?

Pričao sam i prije prvenstva da je nevjerojatno kako je smršavio, rekao sam da će sigurno postizati po 25-30 koševa po utakmici, na kraju je išao i preko 35 koševa što je nevjerojatno. Teško je opisati tu energiju koju on unosi kada uđe u dvoranu. Pričali smo i s novinarima iz drugih država, kada ga gledaju su fascinirani, i onda sve to povežu s nadimkom Luka Magic, e to je baš to. Magija. Kada ga gledaš on ne izgleda nikako čudnije ili drugačije od drugih, kao npr kako izgleda Giannis. Kada Antetokounmpo izađe na parket ti vidiš tu razliku jer je ogroman, a kod Luke vidiš nekog običnog čovjeka koji ima to nešto u sebi. Mislim da takav ne postoji više, i zato ima toliko navijača koji nisu iz Slovenije, a navijali su za nas. I da, upozorenje jedno za LA Lakerse i NBA ligu u sljedećoj sezoni, neka se spreme na potpuno drugačijeg Luku!

Što mislite tko će na kraju igrati u finalu?

Pratio sam Fince uživo u dvije utakmice, njima sve trice ulaze. Imaju Markkanena i Muurinena koji su izvanredni, lijepo ih je za gledati s jedne strane, a s druge strane Njemačka je pokazala da ima slabosti, ima tu grešaka i kod Schrodera u kojeg se ne mogu pouzdati kao nekada. Ne znam, ovo je prvenstvo iznenađenja, ima svakako prostora za iznenađenje. Što se tiče Turaka i Grka, pričao sam s grčkim kolegom, on nema neko samopouzdanje, smatra da je Turska prejaka iako imaju Giannisa. Možda se čak i slažem jer gledao sam Turke i stvarno su odlična ekipa, ono što radi Alperen Sengun je nestvarno, on čini sve igrače oko sebe boljima. Bit će jako zanimljivo.

Smatrate li da je rezultat Srbije razočaravajuć i što smatrate da je razlog ispadanja od Finaca?

Bio sam na utakmici Finske i Srbije i išao sam namjerno u mix zonu nakon utakmice da vidim kako će srpski košarkaši ponašati. Evo moram usporediti Luku Dončića i srpske zvijezde, a tu najviše mislim na Nikolu Jokića. Nikola je samo prošetao pored novinara, očito je problem suočiti se s porazom. Srpski novinari i kolege su mi rekli da nije davao nikakve izjave tijekom cijelog pripremnog perioda i za vrijeme prvenstva. S druge strane Luka je često s nama razgovarao i uzeo vremena da daje svoja razmišljanja. Srpski kolege su rekle i da uoči te utakmice nije energija bila kako bi se očekivali za reprezentaciju koja je prošle godine oduševila naciju i igrala finale OI. Možda bi se to moglo povezati s političkim stanjem tamo, ne bih rekao da to nije bar malo načelo tu atmosferu. Bilo je iznenađenje kada se to dogodilo, ta utakmica s Fincima, ali iz ove perspektive kada pričamo možda i nije iznenađenje.

