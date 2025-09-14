Spektakl koji će odlučiti o europskom prvaku: Ovakvo finale čekamo 22 godine

EuroBasket 2025 je došao do svojeg posljednjeg dana. Danas ćemo okruniti novog europskog prvaka u košarci. Knjiga je pala na dva slova, Njemačku i Tursku.

Rijetko zasluženo finale

Bilo je jasno već nakon grupne faze da ćemo dobiti novog prvaka jer je Španjolska, koja je branila naslov, ispala već u skupini. U finalu se sastaju ekipe koje su to itekako zaslužile jer su pobijedile sve utakmice do sada. Osam utakmica - osam pobjeda. Posljednji put su se u finalu Europskog prvenstva sastale dvije neporažene ekipe 2003. godine kada su u finalu igrale Litva i Španjolska, a Litavci slavili.

Put do finala

Nijemci su imali Portugal za zagrijavanje u osmini finala, a onda su u četvrtfinalu, u možda najboljoj utakmici turnira, pobijedili Sloveniju. U polufinalu su bili bolji od Finske, najugodnijeg iznenađenja turnira. Turci su se u osmini finala više od očekivanog namučili sa Šveđanima, ali onda su lakše svladali Poljake i u polufinalu apsolutno razmontirali Grčku.

Turska lovi prvi, Njemačka drugi naslov nakon 32 godine

Turska je u finalu igrala samo jednom, na domaćem terenu 2001. godine kada ih je porazila SR Jugoslavija, a imaju jedno srebro sa Svjetskog prvenstva, bilo je to 2010. Nijemci su aktualni svjetski prvaci, ali također su dugo čekali na europsko finale. 2005. su poraženi od Grčke, a europski naslov su osvojili 1993. godine.

Kladionice blagu prednost daju Njemačkoj (1,66 - 2,14), a sigurno nas čeka vrlo zanimljiva utakmica. Njemačka drugi put ili Turska prvi, saznat ćemo večeras.

