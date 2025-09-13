Sad je jasno: Izbornik Srbije podnio ostavku, pomoći će u traženju nasljednika

Svetislav Kari Pešić više nije izbornik srpske košarkaške reprezentacije. Nakon debakla na Eurobasketu i ispadanja od Finske u osmini finala, izbornik Pešić odlučio je dati ostavku.

Podsjetimo, Srbija je došla na Europsko prvenstvo kao glavni favorit, ali već u osmini finala su ih šokirali Finci s 92-86. Nakon ispadanja odmah su počele priče o mogućoj smjeni, a sada je to potvrdio i sam Pešić u intervjuu za Politiku. "Došlo je vrijeme da se pronađe novi trener koji će biti u stanju nastaviti ono što smo započeli", rekao je Kari i dodao.

Sve o Eurobasketu čitajte na portalu Net.hr

"Obećao sam Čoviću (predsjedniku KSS) da ću ispuniti do kraja ulogu koju mi je dodijelio u izboru novog izbornika", što bi značilo da će Pešić od kraja ispoštovati ugovor koji mu vrijedi do kraja ovog mjeseca.

Srpski mediji u špekuliranju o nasljedniku spominju dva imena, Dušana Alimpijevića i Sašu Obradovića.

POGLEDAJTE VIDEO: Natjecanje protiv braće odvelo ga je do najjače svjetske lige: 'Otkad smo bili mali svi treniramo skupa'